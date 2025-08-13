Первинні документи ФОП — які суми штрафів за порушення і хто заплатить найбільше

Дівчина з калькулятором і документами. Фото: Pexels

Деяких підприємців можуть оштрафувати на значні суми у 2025 році. Високі ризики для ФОП з’являються при відсутності обов’язкових первинних документів. Порушення правил ведення документообігу призведе до серйозного фінансового покарання, але хвилюватися треба не всім.

Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Реклама

Читайте також:

Які первинні документи потрібні ФОП

Перелік міститься у наказі Міністерства фінансів "Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб-підприємців, у тому числі платників єдиного податку". Для ФОП передбачені такі основні типи первинних документів:

опис залишків товарів на початок обліку;

накладні (для підтвердження купівлі товарів);

транспортні документи (для фіксації перевезень);

митні декларації (для товарів, завезених з-за кордону);

акти закупки (при купівлі товарів у фізичних осіб);

інші документи з необхідними реквізитами.

Щоб документ вважався первинним, він має містити певну інформацію, зокрема назву покупця і продавця, податкові номери, дату складання, найменування та кількість/вартість товару. Перевірку дотримання правил ведення документообігу можуть здійснювати різні контролюючі органи, серед них ДПС, аудиторська служба, продовольча служба, БЕБ та фінмоніторинг банків.

Які штрафи за відсутність документів

Якщо за законом ФОП повинен вести діяльність на основі первинних документів (вони потрібні не всім підприємцям), то їх відсутність буде суворо каратися. Стандартний штраф, який стягує податкова, становить 1020 грн. Але санкція може посилитися у разі моніторингу бізнесу, який продає так звані "ризикові групи товарів":

техніку (складні технічні пристрої);

ювелірні вироби;

лікарські засоби.

"Штрафи за відсутність первинки варіюються від помірних до катастрофічних. Для звичайних товарів це 1020 гривень, що болюче, але не критично. Однак для ризикових товарів штраф 100% від вартості може знищити всю рентабельність бізнесу", — зауважив Богдан Янків.

Дійсно, у разі реалізації ризикового товару без документів фінансова санкція становить 100% від суми продажу. І навіть вживана техніка чи прикраси з дорогоцінним камінням/металами залишаються ризиковою групою.

Інший негативний наслідок, окрім штрафів, за ненадання первинки банківській установі на вимогу — це блокування рахунків і припинення обслуговування в односторонньому порядку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ФОПи можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо їх бізнес визнали критично важливим для економіки чи населення. Для цього потрібна офіційна заява і документи, які підтверджують значущість діяльності.

Також ми писали, що буде з фінансами українців у серпні 2025 року. Мінімальну зарплату підвищувати не планують, зате деяким громадянам збільшать пенсійні виплати. Податки залишаться на поточному рівні, перегляд ставок не передбачається.