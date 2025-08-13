Первичные документы ФЛП — какие суммы штрафов за нарушения и кто заплатит больше всех

Девушка с калькулятором и документами. Фото: Pexels

Некоторых предпринимателей могут оштрафовать на значительные суммы в 2025 году. Высокие риски для ФЛП появляются при отсутствии обязательных первичных документов. Нарушение правил ведения документооборота приведет к серьезному финансовому наказанию, но волноваться надо не всем.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Какие первичные документы нужны ФЛП

Перечень содержится в приказе Министерства финансов "Об утверждении Порядка ведения учета товарных запасов для физических лиц-предпринимателей, в том числе плательщиков единого налога". Для ФЛП предусмотрены такие основные типы первичных документов:

опись остатков товаров на начало учета;

накладные (для подтверждения покупки товаров);

транспортные документы (для фиксации перевозок);

таможенные декларации (для товаров, завезенных из-за границы);

акты закупки (при покупке товаров у физических лиц);

другие документы с необходимыми реквизитами.

Чтобы документ считался первичным, он должен содержать определенную информацию, в частности название покупателя и продавца, налоговые номера, дату составления, наименование и количество/стоимость товара. Проверку соблюдения правил ведения документооборота могут осуществлять различные контролирующие органы, среди них — ГНС, аудиторская служба, продовольственная служба, БЭБ и финмониторинг банков.

Какие штрафы за отсутствие документов

Если по закону ФЛП должен вести деятельность на основе первичных документов (они нужны не всем предпринимателям), то их отсутствие будет строго наказываться. Стандартный штраф, который взимает налоговая, составляет 1020 грн. Но санкция может ужесточиться в случае мониторинга бизнеса, который продает так называемые "рисковые группы товаров":

технику (сложные технические устройства);

ювелирные изделия;

лекарственные средства.

"Штрафы за отсутствие первички варьируются от умеренных до катастрофических. Для обычных товаров это 1020 гривен, что больно, но не критично. Однако для рисковых товаров штраф 100% от стоимости может уничтожить всю рентабельность бизнеса", — отметил Богдан Янкив.

Действительно, в случае реализации рискового товара без документов финансовая санкция составляет 100% от суммы продажи. И даже подержанная техника или украшения с драгоценными камнями/металлами остаются рисковой группой.

Другое негативное последствие, кроме штрафов, за непредоставление первички банковскому учреждению по требованию — это блокировка счетов и прекращение обслуживания в одностороннем порядке.

