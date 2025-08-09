Нова програма підтримки військових — Гетманцев анонсував компенсацію для УБД

Українські військові. Фото: УНІАН

Український уряд готує нову програму підтримки військових, яка стане частиною широкого підходу до гідного забезпечення службовців після завершення повномасштабної війни. Йдеться про компенсування акцизного податку на автомобілі, який сплачується після ввезення транспортного засобу на митну територію України.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Які пільги готують для військових

За словами спікера, учасників бойових дій необхідно забезпечити важливими інструментами для життя, зокрема оселею і транспортом, аби вони не потребували додаткових ресурсів після війни. На це буде спрямована нова програма, яку готує Кабінет Міністрів. Вона стане частиною комплексної підтримки військовослужбовців.

"Кабмін готує програму, яка б дозволяла компенсувати після ввезення на митну територію України частину податків, сплачених на кордоні. Йдеться про акциз на автівки. Цей податок будуть компенсувати конкретно учасникам бойових дій через ті електронні ресурси, якими сьогодні вже широко користуються", — зауважив Гетманцев.

Він анонсував презентацію програми прем'єр-міністром і президентом найближчим часом. І додав, що тотальних пільг, як було на початку повномасштабної війни, уряд встановлювати не планує. Цим помилковим рішенням тоді почали користуватися перекупники. Але тепер компенсацію поширять лише на учасників бойових дій.

Які пільги мають УБД

Вони перераховані в законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Військові зі статусом учасника бойових дій можуть розраховувати на:

безплатні ліки за рецептами;

санаторно-курортне лікування;

першочергове безоплатне зубопротезування;

75% знижки на квартплату і комунальні послуги;

безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі);

виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати;

звільнення від сплати податків і зборів.

Також держава забезпечила УБД правом на отримання позики для будівництва, реконструкції чи капітального ремонту будинків, приєднання їх до інженерних мереж. Плюс військовим надають освітню підтримку, зокрема часткову оплату навчання коштом державного/місцевих бюджетів.

Нагадаємо, деяким військовослужбовцям виплачують "підйомні" — суму допомоги, яка дорівнює місячному грошовому забезпеченню плюс 50% на кожного члена сім’ї. Таку підтримку надають у разі вимушеного переїзду військового.

Також ми писали, що дружини учасників бойових дій можуть розраховувати на низку соціальних гарантій і пільг від держави. Наприклад, на безплатні ліки за рецептами, першочергове поліпшення житлових умов, знижки на комунальні послуги тощо.