“Підйомні” в ЗСУ — яка сума та скільки разів виплачується

Деяким військовослужбовцям при переїзді до іншого населеного пункту у звʼязку з призначенням на військову посаду, зарахуванням на навчання до вищих військових навчальних закладів та за інших обставин виплачується грошова компенсація або так звані підйомні.

Новини.LIVE розповідають, яку суму "підйомних" та кому нараховують, а також скільки разів можна отримати виплати.

Кому виплачують "підйомні"

Право на отримання підйомної допомоги та добових, як пояснили в Міністерстві оборони України, належить військовослужбовцям, які:

прийняті на військову службу за контрактом (за призовом осіб офіцерського складу), і призначені на посади у військові частини, що дислокуються поза пунктом їх постійного проживання до прийняття на військову службу;

закінчили військові навчальні заклади з присвоєнням офіцерських звань, призначеним на посади в інші населені пункти (поза місцем їх навчання);

призначені після закінчення військових навчальних закладів, термін навчання в яких становить менш як шість місяців, на посади у військові частини, розташовані в пункті дислокації військового навчального закладу або інших населених пунктах (за винятком населених пунктів, де військовослужбовці проходили військову службу до направлення на навчання);

після відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також закладів загальної середньої освіти всіх типів і форм власності із залишенням на військовій службі повернулися для подальшого проходження військової служби у Збройні Сили України та призначені на посади у військові частини, дислоковані в інших населених пунктах, ніж ті, в яких вони обіймали посади під час такого відрядження;

призначені на посади для подальшого проходження військової служби з пункту постійної дислокації військової частини до відокремленого підрозділу чи з одного відокремленого підрозділу в інший відокремлений підрозділ цієї самої військової частини, що дислоковані в різних населених пунктах тощо.

Більше детально про те, хто саме може отримувати таку допомогу прописано в Наказі Міністерства оборони № 45.

Яка сума підйомної допомоги

"Підйомні" виплачуються в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї, який переїхав з ним на нове місце військової служби.

Одночасно з підйомною допомогою виплачуються добові, які встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, що перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який переїхав разом з ним.

Скільки разів можна отримати "підйомні"

Підйомна допомога військовослужбовцям, у тому числі на членів сім’ї, виплачується не більш як за два переїзди військовослужбовця протягом календарного року, пов’язані з призначенням на посади чи передислокацією військової частини (підрозділу).

