Доплаты в ВСУ — сколько раз можно получить "подъемные"

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 09:10
"Подъемные" в ВСУ — какая сумма и сколько раз выплачивается
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторым военнослужащим при переезде в другой населенный пункт в связи с назначением на военную должность, зачислением на обучение в высшие военные учебные заведения и при других обстоятельствах выплачивается денежная компенсация или так называемые подъемные.

Новини.LIVE рассказывают, какую сумму "подъемных" и кому начисляют, а также сколько раз можно получить выплаты.

Читайте также:

Кому выплачивают "подъемные"

Право на получение подъемной помощи и суточных, как пояснили в Министерстве обороны Украины, принадлежит военнослужащим, которые:

  • приняты на военную службу по контракту (по призыву лиц офицерского состава), и назначены на должности в воинские части, дислоцирующиеся вне пункта их постоянного проживания до принятия на военную службу;
  • окончившие военные учебные заведения с присвоением офицерских званий, назначенным на должности в другие населенные пункты (вне места их обучения);
  • назначенные после окончания военных учебных заведений, срок обучения в которых составляет менее шести месяцев, на должности в воинские части, расположенные в пункте дислокации военного учебного заведения или других населенных пунктах (за исключением населенных пунктов, где военнослужащие проходили военную службу до направления на обучение);
  • после командировки в государственные органы, предприятия, учреждения, организации, а также учреждения общего среднего образования всех типов и форм собственности с оставлением на военной службе вернулись для дальнейшего прохождения военной службы в Вооруженные Силы Украины и назначены на должности в воинские части, дислоцированные в других населенных пунктах, чем те, в которых они занимали должности во время такой командировки;
  • назначенные на должности для дальнейшего прохождения военной службы из пункта постоянной дислокации воинской части в обособленное подразделение или из одного обособленного подразделения в другое обособленное подразделение этой же воинской части, дислоцированные в разных населенных пунктах и т. п.

Более подробно о том, кто именно может получать такую помощь прописано в Приказе Министерства обороны № 45.

Какова сумма подъемной помощи

"Подъемные" выплачиваются в размере месячного денежного обеспечения на военнослужащего и 50 процентов месячного денежного обеспечения на каждого члена семьи, который переехал с ним на новое место военной службы.

Одновременно с подъемной помощью выплачиваются суточные, установленные Кабинетом Министров Украины для работников, находящихся в командировке, за каждый день пребывания в пути на военнослужащего и каждого члена его семьи, который переехал вместе с ним.

Сколько раз можно получить "подъемные"

Подъемная помощь военнослужащим, в том числе на членов семьи, выплачивается не более чем за два переезда военнослужащего в течение календарного года, связанные с назначением на должности или передислокацией воинской части (подразделения).

Ранее мы писали, что государство гарантирует ряд выплат и компенсаций для лиц, которые завершают прохождение военной службы. Виды и суммы выплат зависят от оснований увольнения, выслуги лет, участия в боевых действиях и других факторов.

Также узнавайте, когда военному, который вернулся после СВЧ, возобновят все причитающиеся денежные выплаты.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
