Виплати у ЗСУ - компенсація за невикористану відпустку, що змінилося

Український військовослужбовець. Фото: 101 ОБрО ГШ ЗСУ

Українські військові, які з тих чи інших причин не використали свою відпустку, основну, додаткову чи соціальну, мають право на грошову компенсацію. Зміни в законодавстві дозволили надавати компенсацію навіть при звільненні з лав Збройних сил України.

Про це розповіли експерти Юридичного Гончаренко центру.

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Відпустки та компенсація

Військовослужбовці Збройних сил України, які не використали належні їм відпустки, мають право на грошову компенсацію.

Йдеться про такі три види відпусток, як:

щорічна основна відпустка (30 календарних днів);

додаткова відпустка (наприклад, за статусом УБД);

соціальна відпустка.

Що змінив новий закон

Новий закон прибрав один складний момент у цьому процесі, дозволивши виплачувати компенсацію навіть тоді, коли військовослужбовець звільняється з лав ЗСУ.

"Цей закон фактично усуває правову колізію, коли військовим доводилось доводити своє право на компенсацію через суди. Тепер виплата передбачена напряму законом — і це має значно спростити процедуру", — пояснив директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Він наголосив, що нова норма закону чітко закріпила право на компенсацію незалежно від причини невикористання відпустки — навіть якщо це пов’язано з бойовими діями, нестачею особового складу або іншими об’єктивними обставинами.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які зміни відбудуться у процесі виплат військовим ЗСУ у серпні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, які додаткові щомісячні виплати можуть отримати українські військовослужбовці.