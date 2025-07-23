Виплати у ЗСУ - компенсація за невикористану відпустку, що змінилося

Компенсація за відпустку — що змінив новий закон для ЗСУ
Українські військові, які з тих чи інших причин не використали свою відпустку, основну, додаткову чи соціальну, мають право на грошову компенсацію. Зміни в законодавстві дозволили надавати компенсацію навіть при звільненні з лав Збройних сил України.
Про це розповіли експерти Юридичного Гончаренко центру.
Відпустки та компенсація
Військовослужбовці Збройних сил України, які не використали належні їм відпустки, мають право на грошову компенсацію.
Йдеться про такі три види відпусток, як:
- щорічна основна відпустка (30 календарних днів);
- додаткова відпустка (наприклад, за статусом УБД);
- соціальна відпустка.
Що змінив новий закон
Новий закон прибрав один складний момент у цьому процесі, дозволивши виплачувати компенсацію навіть тоді, коли військовослужбовець звільняється з лав ЗСУ.
"Цей закон фактично усуває правову колізію, коли військовим доводилось доводити своє право на компенсацію через суди. Тепер виплата передбачена напряму законом — і це має значно спростити процедуру", — пояснив директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.
Він наголосив, що нова норма закону чітко закріпила право на компенсацію незалежно від причини невикористання відпустки — навіть якщо це пов’язано з бойовими діями, нестачею особового складу або іншими об’єктивними обставинами.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які зміни відбудуться у процесі виплат військовим ЗСУ у серпні 2025 року.
Додамо, ми повідомляли про те, які додаткові щомісячні виплати можуть отримати українські військовослужбовці.
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