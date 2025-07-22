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Головна Військова економіка Шість додаткових виплат — що отримають військові у серпні

Шість додаткових виплат — що отримають військові у серпні

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 05:46
Нові виплати в ЗСУ серпень 2025 - додаткові щомісячні виплати військовим
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб

Усі військовослужбовці Збройних сил України мають право на п’ять видів додаткових щомісячних виплат. Ще один вид цих виплат стосується лише окремих підрозділів, які займаються вузькоспеціалізованими завданнями з кіберзпеки.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Грошове забезпечення у ЗСУ

Усе грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України поділяється на три нерівні частини.

Основною є частиною є щомісячні основні виплати, такі, як посадовий оклад чи надбавка за вислугу років.

Та найбільше виплат — це також щомісячні, але не основні, а додаткові виплат.

Додаткові виплати, що про них відомо

Таких виплат існує шість, п’ять із них стосуються усіх військових, які проходять військову службу у Збройних силах України.

Це:

  • підвищення посадового окладу;
  • надбавки;
  • доплати;
  • премії;
  • винагорода за особливості проходження служби під час воєнного стану чи особливого періоду.

Існує ще один вид щомісячних додаткових виплат, який стосується тільки окремих підрозділів чи військовослужбовців ЗСУ.

Ця винагорода виплачується тим військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки отримуватимуть українські військовослужбовці з 1 серпня 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, що змінилося у процесі виплат у Збройних силах з початку липня.

виплати ЗСУ премія військовослужбовці надбавки
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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