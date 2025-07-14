Виплати військовим — якими будуть мінімальні та максимальні суми з 1 серпня

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці в Україні щомісяця отримують грошове забезпечення. Розмір виплат розраховуються індивідуально й залежить від багатьох чинників.

Новини.LIVE розповідають, на які мінімальні та максимальні виплати можуть розраховувати захисники з 1 серпня 2025 року.

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Що входить у грошове забезпечення захисників

Грошове забезпечення військовослужбовців регулюється кількома законодавчими актами. Зокрема, це Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також Постанова Кабінету Міністрів України № 704.

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Загальна сума нарахувань складається з:

основних виплат (сюди входять посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років);

додаткових нарахувань (за умови служби, виконання завдань з оборони, особливі заслуги тощо).

Також військовослужбовці мають право на низку одноразових виплат.

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Мінімальні виплати в ЗСУ

Мінімальний розмір грошового забезпечення у ЗСУ становить 20 100 грн, і наразі його перегляд не заплановано. Базова ставка може бути вищою, залежно від роду військ, займаної посади військовослужбовця, рівня відповідальності та складності виконуваних завдань. Крім того, її розмір залежить від тривалості служби та звання захисника (солдат, сержант, офіцер тощо).

Доплати військовим

Постанова Кабміну № 168 регулює розмір грошових надбавок бійцям. Сума може варіюватися залежно від низки факторів:

30 000 грн — отримують військові, які виконують бойові завдання поза межами зон бойових дій;

50 000 грн — доплачують військовослужбовцям, які відповідальні за управління військами;

100 000 грн — доплата за виконання завдань у зоні бойових дій, за ураження ворожої техніки або за порятунок військової техніки під вогневими ударами супротивника.

Військовослужбовцям також нараховують "накопичувальну" доплату — 70 000 грн. Її отримують бійці, які виконують завдання на лінії зіткнення з противником або в його тилу, за кожні 30 днів виконання таких завдань.

Одноразові виплати військовослужбовцям

Захисники у серпні 2025 року за наявності підстав можуть отримати допомогу на оздоровлення та для розв’язання соціально-побутових питань у розмірі основного грошового забезпечення.

Також деякі військовослужбовці отримають одноразові премії за особливі досягнення або виконання важливих завдань, які призначаються за ініціативою командування або відповідно до наказів.

Коли військовим збільшать грошове забезпечення

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді України зареєстрували новий законопроєкт щодо грошового забезпечення військовослужбовців. Його автори вважають чинну систему нарахування виплат захисникам застарілою та дискримінаційною й пропонують шляхи для її осучаснення.

Нардепи зазначають, що чинний механізм нарахування виплат захисникам не враховує екстремальні умови служби, ризики для життя та здоров’я, що фактично дискримінує військових у порівнянні з іншими держслужбовцями.

"Зазначені вище обставини зумовлюють перегляд окремих позицій щодо проходження військової служби в умовах воєнного стану та осучаснення системи грошового і пенсійного забезпечення військовослужбовців рядового та офіцерського складу, як платформи для належної мотивації, піднесення морального стану і відчуття турботи держави за життя солдата", — йдеться у пояснювальній записці до законодавчого акту.

Тож документом, зокрема, пропонується враховувати рівень інтенсивності як чинний фактор, що має впливати на розмір грошового утримання при проходженні військової служби.

Раніше ми писали, як нараховується матеріальна допомога військовослужбовцям та як її оформити.

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