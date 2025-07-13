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Головна Економіка Виплати в ЗСУ — хто може отримати матеріальну допомогу у липні

Виплати в ЗСУ — хто може отримати матеріальну допомогу у липні

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 10:12
Виплати військовослужбовцям — як отримати матеріальну допомогу у липні 2025
Гроші в руках військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці Збройних сил та інших військових формувань, крім основного грошового забезпечення, мають право отримати від держави низку додаткових пільг та виплат. Одна з них — матеріальна допомога на розв'язання соціально-побутових питань.

Новини.LIVE пояснюють, хто може оформити таку виплату та в якому розмірі вона нараховується. 

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Кому виплачують матеріальну допомогу

Порядок нарахування грошової допомоги на розв'язання соціально-побутових питань регулюється постановою Кабміну №704 та наказом Міністерства оборони України №260

Підстави для отримання виплат щорічно визначаються окремим дорученням міністра оборони (№156/уд від 09.01.2025). 

Згідно з цим документом, у 2025 році матеріальна допомога виплачується захисникам або їхнім родичам за наявності таких підстав: 

  1. У військовослужбовця є інвалідність, отримана   внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), повʼязаного із захистом Батьківщини. 
  2. Сімʼям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно) чи заручниками, а також інтернованим в нейтральних державах або зниклим безвісти.
  3. Внаслідок події, яка сталась у 2025 році або у грудні 2024 року, та за умови, що право на отримання зазначеної допомоги не було реалізовано у рік настання події.

До подій, які дають право на отримання матеріальної допомоги за пунктом 3, належать смерть військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей та батьків, народження дитини у військовослужбовця, в тому числі її усиновлення, порушення стану здоровʼя військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей та батьків військовослужбовця, що підтверджено відповідними медичними документами, а саме:

  • захворювання військовослужбовця на туберкульоз, ВІЛ /СНІД, вірусний гепатит В, С;
  • перебування військовослужбовця понад 30 днів поспіль на лікуванні, реабілітації чи у відпустці для лікування у звʼязку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом) або захворюванням, які повʼязані із захистом Батьківщини та потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування;
  • перебування військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей та батьків військовослужбовця на лікуванні онкологічного захворювання, що потребує хірургічного лікування, променевої та (або) хімієтерапії, незалежно від року встановлення діагнозу онкологічного захворювання;
  • поранення (контузії, травми, каліцтва) військовослужбовця, повʼязаного із захистом Батьківщини, отриманого при виконанні завдань під час воєнного стану;
  • поранення (тяжкі травми, каліцтва) дружини (чоловіка), дітей та батьків військовослужбовця, повʼязаного з військовою агресією російської федерації проти України.

Який розмір виплат і як оформити

Матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань нараховується в розмірі місячного грошового забезпечення, що включає посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років і щомісячні додаткові види виплат (крім винагород) за займаною посадою.

Таку виплату можна отримати раз на рік. Для цього військовослужбовець повинен звернутися з рапортом до безпосереднього командира та надати документи, які підтверджують наявність підстав для отримання грошової допомоги.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді України зареєстрували новий законопроєкт щодо грошового забезпечення військовослужбовців. Його автори вважають чинну систему нарахування виплат захисникам застарілою та дискримінаційною й пропонують шляхи для її осучаснення.

Також дізнавайтеся, на які виплати військовослужбовці можуть розраховувати у липні 2025 року та в які дати мають нарахувати гроші.

виплати ЗСУ військові матеріальна допомога грошова допомога
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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