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Главная Экономика Выплаты в ВСУ — кто может получить материальную помощь в июле

Выплаты в ВСУ — кто может получить материальную помощь в июле

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 10:12
Выплаты военнослужащим — как получить материальную помощь в июле 2025 года
Деньги в руках военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие Вооруженных сил и других военных формирований, кроме основного денежного обеспечения, имеют право получить от государства ряд дополнительных льгот и выплат. Одна из них — материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов.

Новини.LIVE объясняют, кто может оформить такую выплату и в каком размере она начисляется.

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Кому выплачивают материальную помощь

Порядок начисления денежной помощи на решение социально-бытовых вопросов регулируется постановлением Кабмина №704 и приказом Министерства обороны Украины №260.

Основания для получения выплат ежегодно определяются отдельным поручением министра обороны (№156/уд от 09.01.2025).

Согласно этому документу, в 2025 году материальная помощь выплачивается защитникам или их родственникам при наличии следующих оснований:

  1. У военнослужащего есть инвалидность, полученная в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины.
  2. Семьям военнослужащих, захваченных в плен (кроме военнослужащих, которые сдались в плен добровольно) или заложниками, а также интернированным в нейтральных государствах или пропавшим без вести.
  3. Вследствие события, которое произошло в 2025 году или в декабре 2024 года, и при условии, что право на получение указанной помощи не было реализовано в год наступления события.

К событиям, которые дают право на получение материальной помощи по пункту 3, относятся смерть военнослужащего, его жены (мужа), детей и родителей, рождение ребенка у военнослужащего, в том числе его усыновление, нарушение состояния здоровья военнослужащего, его жены (мужа), детей и родителей военнослужащего, что подтверждено соответствующими медицинскими документами, а именно:

  • заболевание военнослужащего туберкулезом, ВИЧ/СПИДом, вирусным гепатитом В, С;
  • пребывание военнослужащего более 30 дней подряд на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем) или заболеванием, которые связаны с защитой Родины и требуют проведения многоэтапного хирургического лечения;
  • пребывание военнослужащего, его жены (мужа), детей и родителей военнослужащего на лечении онкологического заболевания, требующего хирургического лечения, лучевой и (или) химиотерапии, независимо от года установления диагноза онкологического заболевания;
  • ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащего, связанного с защитой Родины, полученного при выполнении задач во время военного положения;
  • ранения (тяжелые травмы, увечья) жены (мужа), детей и родителей военнослужащего, связанного с военной агрессией российской федерации против Украины.

Какой размер выплат и как оформить

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов начисляется в размере месячного денежного обеспечения, включающего должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет и ежемесячные дополнительные виды выплат (кроме вознаграждений) по занимаемой должности.

Такую выплату можно получить раз в год. Для этого военнослужащий должен обратиться с рапортом к непосредственному командиру и предоставить документы, которые подтверждают наличие оснований для получения денежной помощи.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде Украины зарегистрировали новый законопроект о денежном обеспечении военнослужащих. Его авторы считают действующую систему начисления выплат защитникам устаревшей и дискриминационной и предлагают пути для ее осовременивания.

Также узнавайте, на какие выплаты военнослужащие могут рассчитывать в июле 2025 года и в какие даты должны начислить деньги.

выплаты ВСУ военные материальная помощь денежная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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