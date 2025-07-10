Соціальні гарантії для УБД — чи може оформити пільги цивільна дружина військового

Посвідчення УБД. Фото: УНІАН

Пільги для учасників бойових дій передбачають підтримку не лише самих військовослужбовців, а і їхніх родин. Проте у випадках, коли мова йде про цивільних чоловіків чи дружин захисників, є багато нюансів.

Чи можуть розраховувати на пільги цивільні партнери військовослужбовців, пояснили на сайті Національної асоціації адвокатів України.

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Голова Комітету НААУ з питань сімейного права Лариса Гретченко відзначила, що кількість проваджень щодо спільного проживання без шлюбу й оскарження відмов у наданні статусу члена родини загиблого постійно зростає.

Однак, за її словами, Верховний Суд неодноразово підтверджував, що цивільний шлюб не дає права особам, які в ньому перебувають, на отримання соціальних гарантій, передбачених для родин військовослужбовців.

Як приклад, Лариса Гретченко навела ситуацію, коли суд відмовив у наданні статусу члена родини особі, яка не була в офіційному шлюбі на момент загибелі партнера. Верховний Суд також підкреслював, що закон "Про статус ветеранів війни" не передбачає застосування положень Сімейного кодексу до таких ситуацій.

Також ВС в одній зі справ висловив позицію, що Закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" не містить відсилання на застосування до правовідносин, пов`язаних із наданням групі осіб відповідних пільг і компенсацій у разі загибелі військовослужбовця, положень Сімейного кодексу України.

При цьому встановлення рішенням суду факту спільного проживання із загиблим військовослужбовцем може впливати на виникнення та припинення окремих цивільних прав та обов`язків, однак не створює підстав для набуття статусу члена його сім`ї для одержання гарантій, передбачених Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

"Таким чином, судовою практикою сформовано підхід, за якого встановлення в судовому порядку факту проживання чоловіка та жінки однією сім`єю без шлюбу і визнання за її учасниками статусу члена сім`ї не легітимізує і не може узаконити правове становище неодруженої сімейної пари як подружньої", — зазначила Гретченко.

Відповідно, встановлення факту спільного проживання не дає підстав для отримання соціальних гарантій, оскільки закон визнає шлюб лише після його реєстрації в органах РАЦС.

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