Социальные гарантии для УБД — может ли оформить льготы гражданская жена военного

Удостоверение УБД. Фото: УНИАН

Льготы для участников боевых действий предусматривают поддержку не только самих военнослужащих, но и их семей. Однако в случаях, когда речь идет о гражданских мужьях или женах защитников, есть много нюансов.

Могут ли рассчитывать на льготы гражданские партнеры военнослужащих, объяснили на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

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Председатель Комитета НААУ по вопросам семейного права Лариса Гретченко отметила, что количество производств по совместному проживанию без брака и обжалованию отказов в предоставлении статуса члена семьи погибшего постоянно растет.

Однако, по ее словам, Верховный Суд неоднократно подтверждал, что гражданский брак не дает права лицам, которые в нем состоят, на получение социальных гарантий, предусмотренных для семей военнослужащих.

В качестве примера Лариса Гретченко привела ситуацию, когда суд отказал в предоставлении статуса члена семьи лицу, которое не было в официальном браке на момент гибели партнера. Верховный Суд также подчеркивал, что закон "О статусе ветеранов войны" не предусматривает применение положений Семейного кодекса к таким ситуациям.

Также ВС в одном из дел высказал позицию, что Закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" не содержит отсылки на применение к правоотношениям, связанным с предоставлением группе лиц соответствующих льгот и компенсаций в случае гибели военнослужащего, положений Семейного кодекса Украины.

При этом установление решением суда факта совместного проживания с погибшим военнослужащим может влиять на возникновение и прекращение отдельных гражданских прав и обязанностей, однако не создает оснований для приобретения статуса члена его семьи для получения гарантий, предусмотренных Законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

"Таким образом, судебной практикой сформирован подход, при котором установление в судебном порядке факта проживания мужчины и женщины одной семьей без брака и признание за ее участниками статуса члена семьи не легитимизирует и не может узаконить правовое положение неженатой семейной пары как супружеской", — отметила Гретченко.

Соответственно, установление факта совместного проживания не дает оснований для получения социальных гарантий, поскольку закон признает брак только после его регистрации в органах ЗАГС.

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