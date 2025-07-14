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Главная Экономика Выплаты военным — сколько будут получать защитники с 1 августа

Выплаты военным — сколько будут получать защитники с 1 августа

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 10:27
Выплаты военным — какими будут минимальные и максимальные суммы с 1 августа
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие в Украине ежемесячно получают денежное обеспечение. Размер выплат рассчитываются индивидуально и зависит от многих факторов.

Новини.LIVE рассказывают, на какие минимальные и максимальные выплаты могут рассчитывать защитники с 1 августа 2025 года.

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Что входит в денежное обеспечение защитников

Денежное обеспечение военнослужащих регулируется несколькими законодательными актами. В частности, это Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также Постановление Кабинета Министров Украины № 704.

Общая сумма начислений состоит из:

  • основных выплат (сюда входят должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет);
  • дополнительных начислений (за условия службы, выполнение задач по обороне, особые заслуги и т. п.).

Также военнослужащие имеют право на ряд единовременных выплат.

Минимальные выплаты в ВСУ

Минимальный размер денежного обеспечения в ВСУ составляет 20 100 грн, и пока его пересмотр не запланирован. Базовая ставка может быть выше в зависимости от рода войск, занимаемой должности военнослужащего, уровня ответственности и сложности выполняемых задач. Кроме того, ее размер зависит от продолжительности службы и звания защитника (солдат, сержант, офицер и т.д.).

Доплаты военным

Постановление Кабмина № 168 регулирует размер денежных надбавок бойцам. Сумма может варьироваться в зависимости от ряда факторов:

  • 30 000 грн — получают военные, которые выполняют боевые задачи вне зон боевых действий;
  • 50 000 грн — доплачивают военнослужащим, которые ответственны за управление войсками;
  • 100 000 грн — доплата за выполнение задач в зоне боевых действий, за поражение вражеской техники или за спасение военной техники под огневыми ударами противника.

Военнослужащим также начисляют "накопительную" доплату — 70 000 грн. Ее получают бойцы, которые выполняют задачи на линии соприкосновения с противником или в его тылу, за каждые 30 дней выполнения таких задач.

Единовременные выплаты военнослужащим

Защитники в августе 2025 года при наличии оснований могут получить помощь на оздоровление и для решения социально-бытовых вопросов в размере основного денежного обеспечения.

Также некоторые военнослужащие получат единовременные премии за особые достижения или выполнение важных задач, которые назначаются по инициативе командования или в соответствии с приказами.

Когда военным увеличат денежное обеспечение

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде Украины зарегистрировали новый законопроект относительно денежного обеспечения военнослужащих. Его авторы считают действующую систему начисления выплат защитникам устаревшей и дискриминационной и предлагают пути для ее осовременивания.

Нардепы отмечают, что действующий механизм начисления выплат защитникам не учитывает экстремальные условия службы, риски для жизни и здоровья, что фактически дискриминирует военных по сравнению с другими госслужащими.

"Указанные выше обстоятельства обусловливают пересмотр отдельных позиций относительно прохождения военной службы в условиях военного положения и осовременивание системы денежного и пенсионного обеспечения военнослужащих рядового и офицерского состава, как платформы для надлежащей мотивации, подъема морального состояния и ощущения заботы государства за жизнь солдата", — говорится в пояснительной записке к законодательному акту.

Поэтому документом в частности предлагается учитывать уровень интенсивности как действующий фактор, который должен влиять на размер денежного содержания при прохождении военной службы.

Ранее мы писали, как начисляется материальная помощь военнослужащим и как ее оформить.

Также узнавайте, какие выплаты положены военным с инвалидностью.

выплаты ВСУ деньги армия военные
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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