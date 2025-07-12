Нові виплати для військових 2025 - розміри для контрактників

Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни-контрактники після підписання першого контракту на військову службу в ЗСУ отримують право на одноразову виплату. Розмір виплати залежить від військового звання.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплата за перший контракт

Військовослужбовці, які проходять військову службу в Збройних силах України на контрактних умовах, мають право на одноразову виплату.

"Ця виплата надається військовослужбовцям, які вперше укладають строковий контракт на проходження військової служби", — підкреслили у Міністерстві оборони.

Сума виплат для рядових, сержантів і офіцерів

Військове відомство пояснило, як відрізняється сума одноразової виплати для контрактників залежно від звання.

Військові можуть отримати за перший контракт:

24 224 грн — для рядового складу, які укладуть перший контракт строком на 3 роки;

27 252 грн — для сержантського і старшинського складу, які укладуть перший контракт строком на 3 роки і більше;

30 280 грн — для офіцерського складу, які укладуть перший контракт строком на 1 рік і більше.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що виплати військовим планують нараховувати по-новому.

Додамо, ми повідомляли про те, якими будуть розміри доплат для військовослужбовців ЗСУ у липні 2025 року.