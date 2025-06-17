Надбавка за особливості проходження військової служби — кому нараховують 100% посадового окладу

Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань щомісяця отримують грошове забезпечення. Сума виплат складається з посадового окладу, а також надбавок за військове звання та вислугу років залежно від складності та важливості виконуваних обов’язків.

Кому належить надбавка за особливості проходження військової служби та в якому розмірі вона нараховується, розповів адвокат Роман Лихачов.

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Розмір надбавок за особливості проходження військової служби регулюється постановою Кабінету Міністрів України "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" від 30 серпня 2017 року № 704 та наказом Міністерства оборони України "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам" від 07 червня 2018 року №260.

Згідно з документом, усі військовослужбовці, крім певних категорій, отримують надбавку у розмірі 65%.

Деяким захисникам належать підвищені доплати — 71,5-94,3% посадового окладу.

Однак окремі категорії захисників отримують 100% надбавки.

Хто може розраховувати на доплату у 100% посадового окладу

Підвищену надбавку отримують військовослужбовці:

на посадах льотного складу екіпажу пасажирського і вантажного салону повітряних суден повітряних суден;

на посадах у лабораторіях інфекційної імунології госпіталів, військово-медичних клінічних центрів і поліклінік;

які пройшли підготовку снайперів, мають відповідний сертифікат, обіймають посади у групах спеціального призначення центрів спеціального призначення (спеціальних операцій), у розвідувальних підрозділах, чи у військових частинах А2772, А2900, А1414 (крім військовослужбовців змінного складу);

на посадах в батареї протитанкових керованих комплексів військової частини А1499;

які пройшли навчання, отримали відповідні сертифікати щодо застосування протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П" чи "Корсар" (ПТРК) та обіймають посади у підрозділах цих ПТРК;

які пройшли навчання, отримали відповідні сертифікати щодо застосування безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) та обіймають посади (крім військових навчальних закладів і органів військового управління), за якими військово-обліковою спеціальністю та функціональними обов’язками передбачено виконання польотів у складі зовнішнього екіпажу БпАК, мають допуск до виконання польотів і виконують польоти за відповідними планами підготовки у складі зовнішнього екіпажу БпАК;

які відряджені для виконання завдань з охорони та оборони острова Зміїний (за час виконання таких завдань).

Крім того, надбавку у розмірі 100% посадового окладу, отримують захисники, які проходять військову службу за контрактом (призовом) на посадах рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу у військових частинах А1556, А1778, А1927, А4267, А3715, А3892, А3029, А3620, А0952.

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