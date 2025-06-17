Надбавка за особливості проходження військової служби — кому нараховують 100% посадового окладу

Доплата в ЗСУ за особливості несення служби — хто отримує 100%
Військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань щомісяця отримують грошове забезпечення. Сума виплат складається з посадового окладу, а також надбавок за військове звання та вислугу років залежно від складності та важливості виконуваних обов’язків.
Кому належить надбавка за особливості проходження військової служби та в якому розмірі вона нараховується, розповів адвокат Роман Лихачов.
Скільки доплачують за особливості проходження служби
Розмір надбавок за особливості проходження військової служби регулюється постановою Кабінету Міністрів України "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" від 30 серпня 2017 року № 704 та наказом Міністерства оборони України "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам" від 07 червня 2018 року №260.
Згідно з документом, усі військовослужбовці, крім певних категорій, отримують надбавку у розмірі 65%.
Деяким захисникам належать підвищені доплати — 71,5-94,3% посадового окладу.
Однак окремі категорії захисників отримують 100% надбавки.
Хто може розраховувати на доплату у 100% посадового окладу
Підвищену надбавку отримують військовослужбовці:
- на посадах льотного складу екіпажу пасажирського і вантажного салону повітряних суден повітряних суден;
- на посадах у лабораторіях інфекційної імунології госпіталів, військово-медичних клінічних центрів і поліклінік;
- які пройшли підготовку снайперів, мають відповідний сертифікат, обіймають посади у групах спеціального призначення центрів спеціального призначення (спеціальних операцій), у розвідувальних підрозділах, чи у військових частинах А2772, А2900, А1414 (крім військовослужбовців змінного складу);
- на посадах в батареї протитанкових керованих комплексів військової частини А1499;
- які пройшли навчання, отримали відповідні сертифікати щодо застосування протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П" чи "Корсар" (ПТРК) та обіймають посади у підрозділах цих ПТРК;
- які пройшли навчання, отримали відповідні сертифікати щодо застосування безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) та обіймають посади (крім військових навчальних закладів і органів військового управління), за якими військово-обліковою спеціальністю та функціональними обов’язками передбачено виконання польотів у складі зовнішнього екіпажу БпАК, мають допуск до виконання польотів і виконують польоти за відповідними планами підготовки у складі зовнішнього екіпажу БпАК;
- які відряджені для виконання завдань з охорони та оборони острова Зміїний (за час виконання таких завдань).
Крім того, надбавку у розмірі 100% посадового окладу, отримують захисники, які проходять військову службу за контрактом (призовом) на посадах рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу у військових частинах А1556, А1778, А1927, А4267, А3715, А3892, А3029, А3620, А0952.
Раніше ми писали, чи отримають офіцери мотиваційну виплату 1 000 000 грн за контрактом "18-24".
Також дізнавайтеся, на які виплати мають право військовослужбовці при звільненні зі служби.
Читайте Новини.LIVE!