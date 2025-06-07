Чи отримають мільйон гривень офіцери віком молодше 24 років

Павло Паліса. Фото: 93-я ОМБр/Facebook

Контракт "18–24" розрахований на юнаків, які добровільно готові долучитися до лав Сил оборони на рік. Такі військовослужбовці отримають мільйон гривень. А от офіцери такого ж віку на цю суму можуть не розраховувати.

Про це в інтерв'ю на Армія. TV повідомив заступник Офісу президента, екскомандир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса.

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За словами Паліси, офіцери здобувають спеціальну освіту, тому є військовозобов'язаними. Захищати Україну — їхній обов'язок.

"Якщо йдеться про офіцерів, які закінчили вищий військовий навчальний заклад, то це люди, які свідомо обрали свою професію. У випадку ж із контрактом "18–24" для солдата — це добровільна історія, яка промотивована фінансовими та іншими пільгами", — зазначив представник Офісу президента.

Також Павло Паліса додав, що наразі в українській армії бракує офіцерів, адже через війну ЗСУ довелося в короткий термін масштабуватися вчетверо. Він зазначив, що важливо, коли в командира поруч є офіцер або сержант, який може запобігти дезорганізації системи управління та оборони.

Нагадаємо, начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу Денис Швидкий повідомив, що програма "18–24", згідно з якою до війська долучаються контрактники, набирає обертів. Задля служби деякі юнаки навіть повертаються з-за кордону.

Також ми повідомляли, що до лав ЗСУ можуть долучитися засуджені. Щоправда, до війська приймуть не всіх.