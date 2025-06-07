Получат ли миллион гривен офицеры в возрасте младше 24 лет

Павел Палиса. Фото: 93-я ОМБр/Facebook

Контракт "18–24" рассчитан на юношей, которые добровольно готовы вступить в ряды Сил обороны на год. Такие военнослужащие получат миллион гривен. А вот офицеры такое же возраста на эту сумму могут не рассчитывать.

Об этом в интервью на Армія. TV сообщил заместитель Офиса президента, экс-командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса.

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По словам Палисы, офицеры получают специальное образование, поэтому являются военнообязанными. Защищать Украину — их обязанность.

"Если речь идет об офицерах, которые закончили высшее военное учебное заведение, то это люди, которые сознательно выбрали свою профессию. В случае же с контрактом "18–24" для солдата — это добровольная история, которая промотивирована финансовыми и другими льготами", — отметил представитель Офиса президента.

Также Павел Палиса добавил, что сейчас в украинской армии не хватает офицеров, ведь из-за войны ВСУ пришлось в короткий срок масштабироваться вчетверо. Он отметил, что важно, когда у командира рядом есть офицер или сержант, который может предотвратить дезорганизацию системы управления и обороны.

Напомним, начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Денис Швыдкий сообщил, что программа "18–24", согласно которой к армии присоединяются контрактники, набирает обороты. Ради службы некоторые юноши даже возвращаются из-за границы.

Также мы сообщали, что к рядам ВСУ могут присоединиться осужденные. Правда, в армию примут не всех.