Все більше хлопців повертаються з-за кордону для служби за контрактом 18-24

Військовослужбовці беруть участь у військових навчаннях. Фото: Андрій Андрієнко/Пресслужба 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ

Програма "18–24", яка передбачає набір молодих контрактників, поступово набирає обертів. Попри початкову недовіру, усе більше юнаків виявляють бажання вступити до лав ЗСУ — навіть ті, хто наразі перебуває за кордоном.

Про це заявив начальник відділення рекрутингу 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Денис Швидкий в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Юнаки активно цікавляться мобілізацією за контрактом "18-24"

"Про контракт 18-24, тут також молодь постійно підтягує своїх друзів і навіть у нас зараз були такі випадки, у нас збільшилися звернення за кордону. Це хлопці, яким буде 18 років, вони вже телефонують, вони вже залишають заявки, що вони хочуть повернутися в країну і йти в Збройні сили України. Програма працює, але те ж саме, що я розповів, ця програма має розкрутитися, бо люди не вірять", — сказав Денис Швидкий.

Він визнав, що основна проблема — недовіра молоді до системи, зокрема щодо обіцяних грошових виплат. За його словами, 80% тих, хто підписує контракт, спочатку не вірять, що гроші дійсно будуть виплачені. Проте практика демонструє інше: перші виплати більшість отримує вже упродовж трьох днів після підписання контракту.

Він також зазначив, що ефективність програми посилюється завдяки особистим рекомендаціям. Молоді контрактники приводять друзів, демонструють реальний досвід і розповідають правду про підготовку та умови служби.

Окремо Швидкий розкритикував діяльність ворожих інформаційно-психологічних операцій (ІПСО), які намагаються посіяти сумніви та дезінформацію, зокрема поширюючи відео з нібито бойовими діями, в яких беруть участь новобранці ще під час базової підготовки.

"Я вже багато бачив відеоматеріалу, де хлопці, які в нас ще тільки проходять базову загальну військову підготовку, і ІПСО вже викладає відео, де вони вже в бойових діях. Хоча це взагалі неможливо", — зазначив військовий.

Нагадаємо, народний депутат Руслан Горбенко прокоментував інформацію з медіа, що контракт "18-24" на службу в ЗСУ нібито не популярний серед молоді і рівень мобілізації дуже низький.

Інший нардеп Руслан Костенко заявив, що в Україні можуть запровадити контракт для громадян старше 60 років.

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін висловився про те, чи доцільно розробляти контракт для чоловіків віком від 60 років.