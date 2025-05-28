Все больше ребят возвращаются из-за границы для службы по контракту 18-24

Военнослужащие принимают участие в военных учениях. Фото: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Программа "18-24", предусматривающая набор молодых контрактников, постепенно набирает обороты. Несмотря на начальное недоверие, все больше юношей изъявляют желание вступить в ряды ВСУ — даже те, кто сейчас находится за границей.

Об этом заявил начальник отделения рекрутинга 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Денис Швыдкий в эфире Ранок.LIVE.

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"О контракте 18-24, здесь также молодежь постоянно подтягивает своих друзей и даже у нас сейчас были такие случаи, у нас увеличились обращения из-за границы. Это ребята, которым будет 18 лет, они уже звонят, они уже оставляют заявки, что они хотят вернуться в страну и идти в Вооруженные силы Украины. Программа работает, но то же самое, что я рассказал, эта программа должна раскрутиться, потому что люди не верят", — сказал Денис Швыдкий.

Он признал, что основная проблема — недоверие молодежи к системе, в частности относительно обещанных денежных выплат. По его словам, 80% тех, кто подписывает контракт, сначала не верят, что деньги действительно будут выплачены. Однако практика показывает другое: первые выплаты большинство получает уже в течение трех дней после подписания контракта.

Он также отметил, что эффективность программы усиливается благодаря личным рекомендациям. Молодые контрактники приводят друзей, демонстрируют реальный опыт и рассказывают правду о подготовке и условиях службы.

Отдельно Швыдкий раскритиковал деятельность вражеских информационно-психологических операций (ИПСО), которые пытаются посеять сомнения и дезинформацию, в частности распространяя видео с якобы боевыми действиями, в которых участвуют новобранцы еще во время базовой подготовки.

"Я уже много видел видеоматериала, где ребята, которые у нас еще только проходят базовую общую военную подготовку, и ИПСО уже выкладывает видео, где они уже в боевых действиях. Хотя это вообще невозможно", — отметил военный.

Напомним, народный депутат Руслан Горбенко прокомментировал информацию из медиа, что контракт "18-24" на службу в ВСУ якобы не популярен среди молодежи и уровень мобилизации очень низкий.

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