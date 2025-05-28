У бригадах ЗСУ вже понад 1500 нових контрактників за умовами 18-24

Військові навчання ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Народний депутат Руслан Горбенко заявив, що інформація іноземних ЗМІ про нібито низькі темпи підписання контрактів зі Збройними силами України не відповідає дійсності. За його словами, лише в перший місяць кампанії було укладено щонайменше 700 контрактів, а загальна кількість уже перевищує півтори тисячі.

Про це Руслан Горбенко висловився в ефірі програми Вечір.LIVE.

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"В перший місяць було вже 700 (новобранців — Ред.). Тому я не розумію, звідки така цифра взята. Я, в принципі, розумію, по деяким бригадам, які мають дозвіл набирати таких рекрутів, якщо взяти там просто середнє (число — Ред.), наскільки я знаю, там вже більше півтори тисячі", — сказав нардеп.

За його словами, особливу популярність мають певні формування, наприклад, Третя штурмова бригада, яка входить до складу Третього армійського корпусу.

"Є популярні бригади, куди вже, мабуть, черги, які якраз збільшуються до корпусів. Пан Білецький якраз набирає в Третій армійський корпус. І туди, мабуть, більшість, я думаю, більше 50% таких рекрутів прийшли в Третю штурмову. Ну, в Третій армійський корпус", — додав нардеп.

Нагадаємо, в Міноборони детально роз'яснили, що гарантує держава молодим бійцям за контрактом "18-24".

Також адвокат пояснив, чи може військовослужбовець-контрактник звільнитися із ЗСУ, якщо закінчився контракт.