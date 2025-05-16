Контракт 18-24 — чим військових забезпечить держава

Споряджені військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Держава забезпечує бійців, які підписали "Контракт 18-24", спорядженням, яке необхідне для проходження військової служби. Такий комплект забезпечує повну готовність військовослужбовця до виконання бойових завдань.

Про це розповів начальник відділу постачання управління забезпечення майном та послугами Центрального управління речового забезпечення тилу командування Сил логістики ЗСУ Віталій Рябов.

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Рябов наголосив, що людина, яка укладає контракт, одразу отримає все необхідне речове майно для служби. За його словами, цей стартовий пакет — це не просто форма, а впевненість, що військовий готовий виконувати бойові завдання за будь-яких умов.

Отже, до стартового комплекту входить:

Головні убори

Кашкет польовий (кепі бойове)

Кепі (тип К)

Панама літня польова

Шапка-феска (шапка-підшоломник)

Шапка зимова

Обмундирування

Костюм літній польовий

Штани костюма літнього польового

Костюм-утеплювач

Костюм вітровологозахисний демісезонний або пончо

Куртка демісезонна

Куртка вітровологозахисна зимова (куртка утеплена польова)

Штани вітровологозахисні зимові (штани утеплені польові)

Сорочка-поло

Сорочка бойова

Рукавички демісезонні

Рукавички зимові

Шарф-труба літній

Шарф-труба зимовий

Білизна

Фуфайка (з короткими рукавами)

Труси чоловічі

Труси жіночі

Топ жіночий

Білизна натільна демісезонна

Білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові)

Шкарпетки літні (трекінгові)

Шкарпетки зимові (трекінгові)

Взуття

Напівчеревики

Черевики літні

Черевики з високими берцями зимові

Капці казармові

Бахіли утеплені

Чоботи гумові

Спорядження, яке видають бійцям. Фото: Міноборони

Спорядження

Рукавички тактичні

Беруші спеціальні індивідуальні

Ремінь брючний

Сумка транспортна індивідуальна

Сумка адміністративна

Сумка-підсумок для предметів особистої гігієни

Мішок спальний

Килим спальний польовий ізоляційний

Сидіння польове ізоляційне

Фляга індивідуальна польова

Чохол для фляги індивідуальної польової

Казанок індивідуальний польовий

Чохол для шолома бойового балістичного

Чохол для бронежилета модульного або полегшеного

Засоби індивідуального захисту

Окуляри захисні балістичні

Шолом бойовий балістичний

Бронежилет модульний або полегшений

Спорядження, яке видають бійцям. Фото: Міноборони

У Міноборони зазначили, що цей комплект забезпечує повну готовність військовослужбовця до виконання службових обов'язків у різних кліматичних умовах та обставинах.

Нагадаємо, 15 квітня у Міноборони повідомили, що до "Контракту 18-24" додали ще дев'ять доступних посад. Наразі в проєкті беруть участь 16 бригад ЗСУ.

Також ми пояснювали, чи можуть колишні засуджені отримати мільйон в рамках "Контракту 18-24".