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Что государство дает бойцам по Контракту 18-24 — ответ Минобороны

16 мая 2025 08:44
Ксения Симонова - Редактор
Контракт 18-24 — чем военных обеспечит государство
Снаряженные военные. Фото: Генштаб ВСУ
Ксения Симонова - Редактор

Государство обеспечивает бойцов, подписавших "Контракт 18-24", снаряжением, которое необходимо для прохождения военной службы. Такой комплект обеспечивает полную готовность военнослужащего к выполнению боевых задач.

Об этом рассказал начальник отдела снабжения управления обеспечения имуществом и услугами Центрального управления вещевого обеспечения тыла командования Сил логистики ВСУ Виталий Рябов.

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Рябов отметил, что человек, который заключает контракт, сразу получит все необходимое вещевое имущество для службы. По его словам, этот стартовый пакет — это не просто форма, а уверенность, что военный готов выполнять боевые задачи при любых условиях.

Итак, в стартовый комплект входит:

Головные уборы

  • Фуражка полевая (кепи боевое)
  • Кепи (тип К)
  • Панама летняя полевая
  • Шапка-феска (шапка-подшлемник)
  • Шапка зимняя

Обмундирование

  • Костюм летний полевой
  • Брюки костюма летнего полевого
  • Костюм-утеплитель
  • Костюм ветровлагозащитный демисезонный или пончо
  • Куртка демисезонная
  • Куртка ветровлагозащитная зимняя (куртка утепленная полевая)
  • Брюки ветровлагозащитные зимние (брюки утепленные полевые)
  • Рубашка-поло
  • Рубашка боевая
  • Перчатки демисезонные
  • Перчатки зимние
  • Шарф-труба летний
  • Шарф-труба зимний

Белье

  • Фуфайка (с короткими рукавами)
  • Трусы мужские
  • Трусы женские
  • Топ женский
  • Белье нательное демисезонное демисезонное
  • Белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние)
  • Носки летние (треккинговые)
  • Носки зимние (треккинговые)

Обувь

  • Полуботинки полуботинки
  • Ботинки летние
  • Ботинки с высокими берцами зимние
  • Тапочки казарменные
  • Бахилы утепленные
  • Сапоги резиновые
Що держава дає бійцям по Контракту 18-24
Снаряжение, которое выдают бойцам. Фото: Минобороны

Снаряжение

  • Перчатки тактические
  • Беруши специальные индивидуальные
  • Ремень брючный
  • Сумка транспортная индивидуальная сумка
  • Сумка административная
  • Сумка-подсумок для предметов личной гигиены
  • Мешок спальный
  • Ковер спальный полевой полевой изоляционный
  • Сиденье полевое изоляционное
  • Фляга индивидуальная полевая
  • Чехол для фляги индивидуальной полевой
  • Котелок индивидуальный полевой
  • Чехол для шлема боевого баллистического шлема
  • Чехол для бронежилета модульного или облегченного

Средства индивидуальной защиты

  • Очки защитные баллистические
  • Шлем боевой баллистический
  • Бронежилет модульный или облегченный
Контракт 18-24
Снаряжение, которое выдают бойцам. Фото: Минобороны

В Минобороны отметили, что этот комплект обеспечивает полную готовность военнослужащего к выполнению служебных обязанностей в различных климатических условиях и обстоятельствах.

Напомним, 15 апреля в Минобороны сообщили, что к "Контракту 18-24" добавили еще девять доступных должностей. Сейчас в проекте участвуют 16 бригад ВСУ.

Также мы объясняли, могут ли бывшие осужденные получить миллион в рамках "Контракта 18-24".

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