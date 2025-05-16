Контракт 18-24 — чем военных обеспечит государство

Снаряженные военные. Фото: Генштаб ВСУ

Государство обеспечивает бойцов, подписавших "Контракт 18-24", снаряжением, которое необходимо для прохождения военной службы. Такой комплект обеспечивает полную готовность военнослужащего к выполнению боевых задач.

Об этом рассказал начальник отдела снабжения управления обеспечения имуществом и услугами Центрального управления вещевого обеспечения тыла командования Сил логистики ВСУ Виталий Рябов.

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Рябов отметил, что человек, который заключает контракт, сразу получит все необходимое вещевое имущество для службы. По его словам, этот стартовый пакет — это не просто форма, а уверенность, что военный готов выполнять боевые задачи при любых условиях.

Итак, в стартовый комплект входит:

Головные уборы

Фуражка полевая (кепи боевое)

Кепи (тип К)

Панама летняя полевая

Шапка-феска (шапка-подшлемник)

Шапка зимняя

Обмундирование

Костюм летний полевой

Брюки костюма летнего полевого

Костюм-утеплитель

Костюм ветровлагозащитный демисезонный или пончо

Куртка демисезонная

Куртка ветровлагозащитная зимняя (куртка утепленная полевая)

Брюки ветровлагозащитные зимние (брюки утепленные полевые)

Рубашка-поло

Рубашка боевая

Перчатки демисезонные

Перчатки зимние

Шарф-труба летний

Шарф-труба зимний

Белье

Фуфайка (с короткими рукавами)

Трусы мужские

Трусы женские

Топ женский

Белье нательное демисезонное демисезонное

Белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние)

Носки летние (треккинговые)

Носки зимние (треккинговые)

Обувь

Полуботинки полуботинки

Ботинки летние

Ботинки с высокими берцами зимние

Тапочки казарменные

Бахилы утепленные

Сапоги резиновые

Снаряжение, которое выдают бойцам. Фото: Минобороны

Снаряжение

Перчатки тактические

Беруши специальные индивидуальные

Ремень брючный

Сумка транспортная индивидуальная сумка

Сумка административная

Сумка-подсумок для предметов личной гигиены

Мешок спальный

Ковер спальный полевой полевой изоляционный

Сиденье полевое изоляционное

Фляга индивидуальная полевая

Чехол для фляги индивидуальной полевой

Котелок индивидуальный полевой

Чехол для шлема боевого баллистического шлема

Чехол для бронежилета модульного или облегченного

Средства индивидуальной защиты

Очки защитные баллистические

Шлем боевой баллистический

Бронежилет модульный или облегченный

Снаряжение, которое выдают бойцам. Фото: Минобороны

В Минобороны отметили, что этот комплект обеспечивает полную готовность военнослужащего к выполнению служебных обязанностей в различных климатических условиях и обстоятельствах.

Напомним, 15 апреля в Минобороны сообщили, что к "Контракту 18-24" добавили еще девять доступных должностей. Сейчас в проекте участвуют 16 бригад ВСУ.

Также мы объясняли, могут ли бывшие осужденные получить миллион в рамках "Контракта 18-24".