Контракт 18-24 — чем военных обеспечит государство

Что государство дает бойцам по Контракту 18-24 — ответ Минобороны
Государство обеспечивает бойцов, подписавших "Контракт 18-24", снаряжением, которое необходимо для прохождения военной службы. Такой комплект обеспечивает полную готовность военнослужащего к выполнению боевых задач.
Об этом рассказал начальник отдела снабжения управления обеспечения имуществом и услугами Центрального управления вещевого обеспечения тыла командования Сил логистики ВСУ Виталий Рябов.
Чем обеспечивает государство после подписания "Контракта 18-24"
Рябов отметил, что человек, который заключает контракт, сразу получит все необходимое вещевое имущество для службы. По его словам, этот стартовый пакет — это не просто форма, а уверенность, что военный готов выполнять боевые задачи при любых условиях.
Итак, в стартовый комплект входит:
Головные уборы
- Фуражка полевая (кепи боевое)
- Кепи (тип К)
- Панама летняя полевая
- Шапка-феска (шапка-подшлемник)
- Шапка зимняя
Обмундирование
- Костюм летний полевой
- Брюки костюма летнего полевого
- Костюм-утеплитель
- Костюм ветровлагозащитный демисезонный или пончо
- Куртка демисезонная
- Куртка ветровлагозащитная зимняя (куртка утепленная полевая)
- Брюки ветровлагозащитные зимние (брюки утепленные полевые)
- Рубашка-поло
- Рубашка боевая
- Перчатки демисезонные
- Перчатки зимние
- Шарф-труба летний
- Шарф-труба зимний
Белье
- Фуфайка (с короткими рукавами)
- Трусы мужские
- Трусы женские
- Топ женский
- Белье нательное демисезонное демисезонное
- Белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние)
- Носки летние (треккинговые)
- Носки зимние (треккинговые)
Обувь
- Полуботинки полуботинки
- Ботинки летние
- Ботинки с высокими берцами зимние
- Тапочки казарменные
- Бахилы утепленные
- Сапоги резиновые
Снаряжение
- Перчатки тактические
- Беруши специальные индивидуальные
- Ремень брючный
- Сумка транспортная индивидуальная сумка
- Сумка административная
- Сумка-подсумок для предметов личной гигиены
- Мешок спальный
- Ковер спальный полевой полевой изоляционный
- Сиденье полевое изоляционное
- Фляга индивидуальная полевая
- Чехол для фляги индивидуальной полевой
- Котелок индивидуальный полевой
- Чехол для шлема боевого баллистического шлема
- Чехол для бронежилета модульного или облегченного
Средства индивидуальной защиты
- Очки защитные баллистические
- Шлем боевой баллистический
- Бронежилет модульный или облегченный
В Минобороны отметили, что этот комплект обеспечивает полную готовность военнослужащего к выполнению служебных обязанностей в различных климатических условиях и обстоятельствах.
Напомним, 15 апреля в Минобороны сообщили, что к "Контракту 18-24" добавили еще девять доступных должностей. Сейчас в проекте участвуют 16 бригад ВСУ.
Также мы объясняли, могут ли бывшие осужденные получить миллион в рамках "Контракта 18-24".
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