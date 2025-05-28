В бригадах ВСУ уже более 1500 новых контрактников по условиям 18-24

Военные учения ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Народный депутат Руслан Горбенко заявил, что информация иностранных СМИ о якобы низких темпах подписания контрактов с Вооруженными силами Украины не соответствует действительности. По его словам, только в первый месяц кампании было заключено не менее 700 контрактов, а общее количество уже превышает полторы тысячи.

Об этом Руслан Горбенко высказался в эфире программы Вечір.LIVE.

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"В первый месяц было уже 700 (новобранцев — Ред.). Поэтому я не понимаю, откуда такая цифра взята. Я, в принципе, понимаю, по некоторым бригадам, которые имеют разрешение набирать таких рекрутов, если взять там просто среднее (число — Ред.), сколько я знаю, там уже более полутора тысяч",- сказал нардеп.

По его словам, особую популярность имеют определенные формирования, например, Третья штурмовая бригада, которая входит в состав третьего армейского корпуса.

"Есть популярные бригады, куда уже, видимо, очереди, которые как раз увеличиваются до корпусов. Господин Билецкий как раз набирает в третий армейский корпус. И туда, пожалуй, большинство, я думаю, более 50% таких рекрутов пришли в Третью штурмовую. Ну, в третий армейский корпус", — добавил нардеп.

Напомним, в Минобороны подробно разъяснили, что гарантирует государство молодым бойцам по контракту "18-24".

Также адвокат объяснил, может ли военнослужащий-контрактник уволиться из ВСУ, если закончился контракт.