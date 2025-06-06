Звільнення з армії під час війни - розмір виплати при звільненні

Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Українські військові мають право одноразову виплату при звільненні з армії. Розмір цієї виплати не може перевищити половину місячного грошового забезпечення.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплата при звільненні із ЗСУ

Військовослужбовці, які звільняються із лав Збройних сил України, незалежно від того, під час війни це відбувається чи у мирний час, мають право на отримання одноразової грошової допомоги.

Допомогу можуть отримати усі військові, крім строковиків та військовослужбовців за призовом.

Розмір останньої виплати для військового

У Міністерстві оборони пояснили, яким є розмір цієї виплати, останньої для військовослужбовця у ЗСУ.

Він становить 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби без урахування винагород.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як правильно військовослужбовцям рахувати строки лікування, аби отримати виплати у повному обсязі.

Додамо, ми повідомляли про те, яким є список підстав для отримання матеріальної допомоги під час служби у ЗСУ.