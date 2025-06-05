Виплати у ЗСУ на лікування - як нараховуються строки виплати на лікуванні

Військовослужбовець на лікуванні. Фото: "Радіо Свобода"

Військовослужбовці Збройних сил України, які перебувають на лікуванні, мають право на отримання відповідних виплат. Тож їм потрібно правильно обраховувати дати початку і закінчення лікування, підкріпивши цю інформацію документами.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Міністерство оборони України пояснило, як визначати дати початку та закінчення лікування поранених військовослужбовців.

Якщо військовослужбовця направили на лікування за кордон (після 5 жовтня 2023 року), то важливим є день початку і закінчення лікування, зазначені у виписних епікризах іноземних закладів охорони здоров’я.

Крім того, зараховуються відмітки прикордонних служб про перетин державного кордону України.

Якщо ж поранений військовослужбовець лікується в Україні (після 4 травня 2024 року), то день початку та закінчення лікування визначається інформацією, зазначеною у виписних епікризах закладів охорони здоров’я.

Ця інформація потрібна для отримання виплат у повному розмірі, визначеному законодавством.

Що робити тим, хто почав лікування раніше

Для тих військовослужбовців, які перебували на лікуванні раніше, дата початку нарахування виплат визначається інакше.

Вона обраховується наступним чином:

за кордоном — з 5 жовтня 2023 року;

в межах України — з 4 травня 2024 року.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є суми виплат для військовослужбовців під час лікування.

Додамо, ми повідомляли про те, як виплачують зарплату військовим, що отримали поранення в бою і потрапили в лікарню.