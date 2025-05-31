Виплати у ЗСУ - виплата під час лікування, деталі

Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Після поранення військовослужбовці ЗСУ мають право на отримання кількох додаткових виплат на лікування. Виплати здійснюють після надання командиром військової частини відповідної довідки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виплати на лікування в ЗСУ

Військовослужбовці, які отримали поранення під час бойових дій чи спеціальних завдань, мають право на додаткову виплату на час лікування.

Розмір цієї виплати становить 100 тисяч гривень.

"У разі повторного та кожного наступного перебування військовослужбовця на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних), за медичними показниками отриманого раніше поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини, виплата додаткової винагороди здійснюється в розмірі 100 000 гривень", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Підстави для виплати

Юрист пояснив, на яких підставах виплачуються військовослужбовцям ці гроші.

"Підставою для видання наказу про виплату додаткової винагороди в розмірі 100 000 гривень у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, є довідка про обставини травми", — наголосив Айвазян.

Видати цю довідку має командир військової частини, військовослужбовець де проходить службу або перебуває у відрядженні.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військовослужбовців отримає виплату до 243 тисяч гривень у червні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є сім причин для скасування додаткових виплат у Збройних силах України.