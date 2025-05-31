Выплаты в ВСУ - выплата во время лечения, детали

Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После ранения военнослужащие ВСУ имеют право на получение нескольких дополнительных выплат на лечение. Выплаты осуществляют после предоставления командиром воинской части соответствующей справки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Выплаты на лечение в ВСУ

Военнослужащие, получившие ранения во время боевых действий или специальных заданий, имеют право на дополнительную выплату на время лечения.

Размер этой выплаты составляет 100 тысяч гривен.

"В случае повторного и каждого последующего пребывания военнослужащего на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения (в том числе зарубежных), по медицинским показаниям полученного ранее ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины, выплата дополнительного вознаграждения осуществляется в размере 100 000 гривен", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Основания для выплаты

Юрист объяснил, на каких основаниях выплачиваются военнослужащим эти деньги.

"Основанием для издания приказа о выплате дополнительного вознаграждения в размере 100 000 гривен в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем), связанным с защитой Родины, является справка об обстоятельствах травмы", — подчеркнул Айвазян.

Выдать эту справку должен командир воинской части, военнослужащий где проходит службу или находится в командировке.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из военнослужащих получит выплату до 243 тысяч гривен в июне 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, каковы семь причин для отмены дополнительных выплат в Вооруженных силах Украины.