Виплати у Збройних силах України - умови для виплати військовим на відновленні

Військовослужбовці на тренуванні. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Навіть після виведення військової частини із району ведення бойових дій на відновлення військовослужбовець Збройних сил України матиме право на отримання виплат. Розмір цих виплат залежатиме від часу виконання спеціальних завдань.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплати військовим на відновленні

Виплати для військовослужбовців Збройних сил України передбачені навіть у ситуації, коли військову частину вивели із району ведення бойових дій на відновлення.

Це можливо, якщо таку частину включать до складу чинних угруповань військ Сил оборони держави або до складу резерву Головнокомандувача.

Крім того, важливим є дотримання двох ключових умов.

Це:

наявність бойового розпорядження командира частини про виконання спеціальних завдань;

фактичне виконання військовослужбовцем цих завдань.

Розмір виплат

У Міністерстві оборони пояснили, скільки отримуватиме військовослужбовець у такому підрозділі.

Виплата для військового у в/ч, виведеній на відновлення, становитиме 30 000 гривень.

Ца сума вираховується у розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових чи спеціальних завдань.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли для отримання виплати при звільненні зі Збройних сил України не потрібно мати вислугу років.

Додамо, ми повідомляли про те, яким є розмір премій ЗСУ у травні 2025 року.