Виплати військовим при звільненні - коли виплата не залежить від вислуги років

Виплата при звільненні із ЗСУ — коли не потрібна вислуга
Під час звільнення зі служби у ЗСУ військовослужбовці можуть отримати одноразову грошову допомогу. Частина військових отримають цю виплату навіть без вислуги років.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Виплата при звільненні із ЗСУ
Військовослужбовці, якщо це не строковики, мають право на отримання одноразової грошової допомоги під час звільнення з військової служби у особливий період.
Ця одноразова допомога становить 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.
Для більшості військових потрібно прослужити щонайменше 10 років у ЗСУ, аби отримати таку виплату.
Але, зазначили у Міноборони, є винятки, які можуть отримати таку виплату без жодних часових рамок.
Коли для виплати не потрібна вислуга років
Отже, для того, право на отримання одноразової допомоги при звільненні без дотримання умови у вигляді вислуги років (щонайменше 10 календарних років) мають ті військовослужбовці, які звільняються із ЗСУ:
- за станом здоров’я;
- за власним бажанням (цей пункт стосується лише іноземців та осіб без громадянства);
- після завершення контракту на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, відслуживши не менше ніж 24 місяців і не висловили бажання служити далі тощо.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військовослужбовців ЗСУ отримає виплати до 243 тис. грн у червні.
Додамо, ми повідомляли про те, яким був розмір премій у Збройних сил України у травні 2025 року.
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