Виплати військовим при звільненні - коли виплата не залежить від вислуги років

Український військовослужбовець. Фото: Генштаб ЗСУ

Під час звільнення зі служби у ЗСУ військовослужбовці можуть отримати одноразову грошову допомогу. Частина військових отримають цю виплату навіть без вислуги років.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплата при звільненні із ЗСУ

Військовослужбовці, якщо це не строковики, мають право на отримання одноразової грошової допомоги під час звільнення з військової служби у особливий період.

Ця одноразова допомога становить 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Для більшості військових потрібно прослужити щонайменше 10 років у ЗСУ, аби отримати таку виплату.

Але, зазначили у Міноборони, є винятки, які можуть отримати таку виплату без жодних часових рамок.

Коли для виплати не потрібна вислуга років

Отже, для того, право на отримання одноразової допомоги при звільненні без дотримання умови у вигляді вислуги років (щонайменше 10 календарних років) мають ті військовослужбовці, які звільняються із ЗСУ:

за станом здоров’я;

за власним бажанням (цей пункт стосується лише іноземців та осіб без громадянства);

після завершення контракту на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, відслуживши не менше ніж 24 місяців і не висловили бажання служити далі тощо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військовослужбовців ЗСУ отримає виплати до 243 тис. грн у червні.

Додамо, ми повідомляли про те, яким був розмір премій у Збройних сил України у травні 2025 року.