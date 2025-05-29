Выплаты военным при увольнении - когда выплата не зависит от выслуги лет

Выплата при увольнении из ВСУ — когда не нужна выслуга
При увольнении со службы в ВСУ военнослужащие могут получить единовременное денежное пособие. Часть военных получат эту выплату даже без выслуги лет.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплата при увольнении из ВСУ
Военнослужащие, если это не срочники, имеют право на получение единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы в особый период.
Это единовременное пособие составляет 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.
Для большинства военных нужно прослужить не менее 10 лет в ВСУ, чтобы получить такую выплату.
Но, отметили в Минобороны, есть исключения, которые могут получить такую выплату без временных рамок.
Когда для выплаты не нужна выслуга лет
Итак, для того, право на получение единовременного пособия при увольнении без соблюдения условия в виде выслуги лет (не менее 10 календарных лет) имеют те военнослужащие, которые увольняются из ВСУ:
- по состоянию здоровья;
- по собственному желанию (этот пункт касается только иностранцев и лиц без гражданства);
- после завершения контракта на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации, отслужив не менее 24 месяцев и не выразили желание служить дальше и т. п.
Напомним, мы ранее писали о том, кто из военнослужащих ВСУ получит выплаты до 243 тыс. грн в июне.
Добавим, мы сообщали о том, каким был размер премий в Вооруженных сил Украины в мае 2025 года.
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