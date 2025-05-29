Выплаты военным при увольнении - когда выплата не зависит от выслуги лет

Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

При увольнении со службы в ВСУ военнослужащие могут получить единовременное денежное пособие. Часть военных получат эту выплату даже без выслуги лет.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплата при увольнении из ВСУ

Военнослужащие, если это не срочники, имеют право на получение единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы в особый период.

Это единовременное пособие составляет 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

Для большинства военных нужно прослужить не менее 10 лет в ВСУ, чтобы получить такую выплату.

Но, отметили в Минобороны, есть исключения, которые могут получить такую выплату без временных рамок.

Когда для выплаты не нужна выслуга лет

Итак, для того, право на получение единовременного пособия при увольнении без соблюдения условия в виде выслуги лет (не менее 10 календарных лет) имеют те военнослужащие, которые увольняются из ВСУ:

по состоянию здоровья;

по собственному желанию (этот пункт касается только иностранцев и лиц без гражданства);

после завершения контракта на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации, отслужив не менее 24 месяцев и не выразили желание служить дальше и т. п.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из военнослужащих ВСУ получит выплаты до 243 тыс. грн в июне.

Добавим, мы сообщали о том, каким был размер премий в Вооруженных сил Украины в мае 2025 года.