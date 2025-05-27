Премії в ЗСУ травень 2025 - який розмір виплат

Премії в ЗСУ — розмір у травні
Серед додаткових видів щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ є премії. Вони нараховуються відповідно до особистого внеску конкретного військового у загальний результат військової служби.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Додаткові виплати у ЗСУ
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання не тільки основного, а і додаткового грошового забезпечення.
Додаткові виплати поділяються на щомісячні та одноразові види.
Серед шести видів щомісячного додаткового грошового забезпечення є такий вид, як премії.
"Премія — щомісячна виплата військовослужбовцям відповідно до їхнього особистого внеску у загальні результати служби", — пояснили суть цієї виплати у Міністерстві оборони України.
Розмір премії для українських військових
Військове відомство назвало суми, які виплачуються військовослужбовцям Збройних сил України у вигляді премій.
"У середньому премія становить від 15 000 до 30 000 грн", — зазначається у матеріалі Міноборони.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як військовослужбовцям можна отримати компенсацію за недораховану зарплату.
Додамо, ми повідомляли про те, хто у Збройних силах України може отримати одноразову грошову допомогу.
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