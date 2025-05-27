Премії в ЗСУ травень 2025 - який розмір виплат

Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Серед додаткових видів щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ є премії. Вони нараховуються відповідно до особистого внеску конкретного військового у загальний результат військової служби.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Додаткові виплати у ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання не тільки основного, а і додаткового грошового забезпечення.

Додаткові виплати поділяються на щомісячні та одноразові види.

Серед шести видів щомісячного додаткового грошового забезпечення є такий вид, як премії.

"Премія — щомісячна виплата військовослужбовцям відповідно до їхнього особистого внеску у загальні результати служби", — пояснили суть цієї виплати у Міністерстві оборони України.

Розмір премії для українських військових

Військове відомство назвало суми, які виплачуються військовослужбовцям Збройних сил України у вигляді премій.

"У середньому премія становить від 15 000 до 30 000 грн", — зазначається у матеріалі Міноборони.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як військовослужбовцям можна отримати компенсацію за недораховану зарплату.

Додамо, ми повідомляли про те, хто у Збройних силах України може отримати одноразову грошову допомогу.