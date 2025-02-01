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З чого складається зарплата військового — три основні виплати

1 лютого 2025 06:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Грошове забезпечення в ЗСУ — три основні види грошового забезпечення
Українські військовослужбовці на війні. Фото: ДПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовці Збройних сил України отримують три різні види основних щомісячних виплат. Це виплати за посаду, звання та кількість проведених у ЗСУ років.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Грошове забезпечення українського військовослужбовця складається з низки різних виплат.

Виплати можуть бути постійними, тобто щомісячними, та одноразовими.

Щомісячні види грошового забезпечення військового ЗСУ є як основними, так і додатковими.

Три основні види постійних виплат для воїнів ЗСУ

Щомісячні основні види виплат — це ті гроші, які отримують усі військовослужбовці.

Існує три види основних щомісячних виплат для військовослужбовця.

По-перше, це посадовий оклад військового в ЗСУ.

Крім того, є ще два види таких виплат. Це:

  • оклад за військовим званням;
  • надбавка за вислугу років.

Нагадаємо, ми писали про те, куди треба звертатися військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час служби в ЗСУ.

Також ми повідомляли про те, що військовим підвищать виплати на комуналку.

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