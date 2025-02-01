Грошове забезпечення в ЗСУ — три основні види грошового забезпечення

З чого складається зарплата військового — три основні виплати
Військовослужбовці Збройних сил України отримують три різні види основних щомісячних виплат. Це виплати за посаду, звання та кількість проведених у ЗСУ років.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Щомісячні та одноразові виплати для військовослужбовців
Грошове забезпечення українського військовослужбовця складається з низки різних виплат.
Виплати можуть бути постійними, тобто щомісячними, та одноразовими.
Щомісячні види грошового забезпечення військового ЗСУ є як основними, так і додатковими.
Три основні види постійних виплат для воїнів ЗСУ
Щомісячні основні види виплат — це ті гроші, які отримують усі військовослужбовці.
Існує три види основних щомісячних виплат для військовослужбовця.
По-перше, це посадовий оклад військового в ЗСУ.
Крім того, є ще два види таких виплат. Це:
- оклад за військовим званням;
- надбавка за вислугу років.
Нагадаємо, ми писали про те, куди треба звертатися військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час служби в ЗСУ.
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