Грошове забезпечення в ЗСУ — три основні види грошового забезпечення

Українські військовослужбовці на війні. Фото: ДПСУ

Військовослужбовці Збройних сил України отримують три різні види основних щомісячних виплат. Це виплати за посаду, звання та кількість проведених у ЗСУ років.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Грошове забезпечення українського військовослужбовця складається з низки різних виплат.

Виплати можуть бути постійними, тобто щомісячними, та одноразовими.

Щомісячні види грошового забезпечення військового ЗСУ є як основними, так і додатковими.

Три основні види постійних виплат для воїнів ЗСУ

Щомісячні основні види виплат — це ті гроші, які отримують усі військовослужбовці.

Існує три види основних щомісячних виплат для військовослужбовця.

По-перше, це посадовий оклад військового в ЗСУ.

Крім того, є ще два види таких виплат. Це:

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років.

Нагадаємо, ми писали про те, куди треба звертатися військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час служби в ЗСУ.

Також ми повідомляли про те, що військовим підвищать виплати на комуналку.