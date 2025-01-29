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Інвалідність в ЗСУ — куди звертатися за допомогою

29 січня 2025 05:32
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Грошова допомога військовим - допомога після отримання інвалідності на війні
Військовий з інвалідністю. Фото: "Трудові ініціативи"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовцям, чия служба у складі Збройних сил України завершилася інвалідністю, держава має виплатити одноразову компенсацію. Для отримання військовий має подати заяву до уповноваженого підрозділу держорганів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

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Військовослужбовці, які під час служби у Збройних силах, зокрема, у бойових діях, отримали інвалідність, мають право на компенсацію від держави.

Це одноразова грошова допомога, яка нараховується на підставі ст.. 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Куди і коли звертатися військовому

Для отримання допомоги військовий має подати заяву до уповноваженого структурного підрозділу державних органів.

Моментом виникнення права на виплату за інвалідністю є дата, яка  зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності.

Нагадаємо, ми раніше писали про мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ у лютому.

Також ми повідомляли про те, за що військовим дають щомісячні додаткові виплати.

ЗСУ інвалідність компенсація особа з інвалідністю військовослужбовці

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