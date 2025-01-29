Денежная помощь военным - помощь после получения инвалидности на войне

Военный с инвалидностью. Фото: "Трудові ініціативи"

Военнослужащим, чья служба в составе Вооруженных сил Украины завершилась инвалидностью, государство должно выплатить единовременную компенсацию. Для получения военный должен подать заявление в уполномоченное подразделение госорганов.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

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Военнослужащие, которые во время службы в Вооруженных силах, в частности, в боевых действиях, получили инвалидность, имеют право на компенсацию от государства.

Это единовременная денежная помощь, которая начисляется на основании ст. 15 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Куда и когда обращаться военному

Для получения помощи военный должен подать заявление в уполномоченное структурное подразделение государственных органов.

Моментом возникновения права на выплату по инвалидности является дата, которая указана в справке медико-социальной экспертной комиссии об установлении инвалидности.

Напомним, мы ранее писали о минимальном денежном обеспечении военнослужащих ВСУ в феврале.

Также мы сообщали о том, за что военным дают ежемесячные дополнительные выплаты.