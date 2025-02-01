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Из чего состоит зарплата военного — три основные выплаты

1 февраля 2025 06:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Денежное обеспечение в ВСУ — три основных вида денежного обеспечения
Украинские военнослужащие на войне. Фото: ГПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают три разных вида основных ежемесячных выплат. Это выплаты за должность, звание и количество проведенных в ВСУ лет.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Денежное обеспечение украинского военнослужащего состоит из ряда различных выплат.

Выплаты могут быть постоянными, то есть ежемесячными, и одноразовыми.

Ежемесячные виды денежного обеспечения военного ВСУ являются как основными, так и дополнительными.

Три основных вида постоянных выплат для воинов ВСУ

Ежемесячные основные виды выплат — это те деньги, которые получают все военнослужащие.

Существует три вида основных ежемесячных выплат для военнослужащего.

Во-первых, это должностной оклад военного в ВСУ.

Кроме того, есть еще два вида таких выплат. Это:

  • оклад по воинскому званию;
  • надбавка за выслугу лет.

Напомним, мы писали о том, куда надо обращаться военнослужащим, которые получили инвалидность во время службы в ВСУ.

Также мы сообщали о том, что военным повысят выплаты на коммуналку.

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