Денежное обеспечение в ВСУ — три основных вида денежного обеспечения

Из чего состоит зарплата военного — три основные выплаты
Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают три разных вида основных ежемесячных выплат. Это выплаты за должность, звание и количество проведенных в ВСУ лет.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Ежемесячные и единовременные выплаты для военнослужащих
Денежное обеспечение украинского военнослужащего состоит из ряда различных выплат.
Выплаты могут быть постоянными, то есть ежемесячными, и одноразовыми.
Ежемесячные виды денежного обеспечения военного ВСУ являются как основными, так и дополнительными.
Три основных вида постоянных выплат для воинов ВСУ
Ежемесячные основные виды выплат — это те деньги, которые получают все военнослужащие.
Существует три вида основных ежемесячных выплат для военнослужащего.
Во-первых, это должностной оклад военного в ВСУ.
Кроме того, есть еще два вида таких выплат. Это:
- оклад по воинскому званию;
- надбавка за выслугу лет.
Напомним, мы писали о том, куда надо обращаться военнослужащим, которые получили инвалидность во время службы в ВСУ.
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