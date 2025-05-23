Виплати військовим — як отримати компенсацію за перерахунком грошового забезпечення

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Протягом кількох років військові частини недонараховували виплати військовослужбовцям, тож захисники отримували суму меншу ніж їм належить. Бійці, які служили у війську у період з 2020 року по 2023-й, можуть розраховувати на компенсацію.

Про це у коментарі для Новини.LIVE розповіла юристка Лілія Калашникова.

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Юристка пояснила, що у період з січня 2020-го до травня 2023 року розрахунок грошового забезпечення військовослужбовцям відбувався неправильно.

До профільної постанови Кабміну №704 були внесені зміни, й спочатку нарахування здійснювали шляхом множення прожиткового мінімуму за 2018 рік (1 762 грн) на тарифний коефіцієнт.

Натомість правомірним мало б бути застосування прожиткового мінімуму, встановленого на 01 січня 2020 року, а саме 2 102 гривні.

Відповідно, військовослужбовці, які проходили службу протягом зазначеного періоду, отримували грошове забезпечення у розмірі значно менше належного.

Лише після 19 травня 2023 року змінився підхід щодо нарахування грошового забезпечення.

Хто має право на отримання компенсації

Претендувати на перерахунок грошового забезпечення можуть усі військовослужбовці, крім строковиків — і ті, що вже звільнилися зі служби, і ті, які продовжують служити. Йдеться про захисників, призваних за мобілізацію, та контрактників.

Скільки можна отримати

Середня сума недоплати варіюється і залежить від:

посади та звання військовослужбовця;

тарифного коефіцієнта, який застосовувався при розрахунку ГЗ.

Наприклад, якщо це звичайний солдат, який обіймав рядову посаду, то в нього може бути тарифний коефіцієнт 2 або 3, то недоплата в цьому випадку може становити 30 000-40 000 гривень на рік. Це не враховуючи недоплати по оздоровчих, матеріальних допомогах та інших виплатах, які захисник отримував в цей період, пояснила юристка.

Як подати документи на компенсацію

Процес відбувається за чітким алгоритмом:

Військовослужбовець подає до військової частини рапорт з проханням здійснити перерахунок грошового забезпечення за певний період служби — у кожного захисника він буде свій. Військова частина надає відмову через те, що вони наразі не в змозі здійснити перерахунок. Військовослужбовець звертається до Окружного адміністративного суду з позовною заявою для здійснення такого перерахунку.

Звернутися до суду треба протягом місяця після отримання відмови у перерахунку грошового забезпечення від військової частини, а також протягом трьох місяців після звільнення.

До позивної заяви слід додати такі документи:

відмову з військової частини;

грошовий атестат;

витяги з наказів про призначення на посаду/переміщення/звільнення;

довідку про виплати грошового забезпечення, матеріальної допомоги на оздоровлення, на розв'язання соціальних питань тощо і т.ін. (усі ці виплати прив'язані до грошового забезпечення, тож в позові до суду можна просити перерахування також і їх);

довідку про розмір тарифної сітки посадового окладу;

довідку про розмір тарифної сітки окладу за військовим званням;

довідку про розмір грошового забезпечення.

Усі ці документи захиснику має видати фінансова служба військової частини.

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