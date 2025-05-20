Для мобілізованих хочуть запровадити нові доплати та компенсації — деталі законопроєкту

Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, що повертає щомісячні виплати у розмірі 30 тисяч гривень для військових, які перебувають поза зоною бойових дій. Також документ передбачає нові компенсації для мобілізованих захисників.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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"Подав до Верховної Ради законопроєкт №13296, який повертає щомісячні виплати у 30 000 грн для всіх військових — як це було на початку вторгнення, і як обіцяли не змінювати до кінця війни", — йдеться у дописі.

Законопроєктом також пропонується поширити на мобілізованих захисників компенсації, які зараз отримують лише військовослужбовці-контрактники. Йдеться про такі види виплат:

Підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім'ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби. Добові, встановлені Кабінетом міністрів України для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім'ї військовослужбовця, який переїздить разом з ним. Компенсації за оренду житла — якщо військова частина не може надати житлове приміщення або гуртожиток.

Гончаренко закликав нардепів якнайшвидше розглянути ініціативу та підтримати в Раді.

Очікується, що прийняття законопроєкту дозволить врегулювати питання забезпечення гарантіями, визначеними Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" захисників, призваним на військову службу під час мобілізації, та підвищить їх мотивацію.

Раніше ми писали, що деяким ветеранам та їхнім родинам частково компенсуватимуть витрати на відпочинок.

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