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Продукти, техніка та інше — що військові можуть купити зі знижкою

5 травня 2025 18:06
Вікторія Ілюхіна - редактор
Які знижки надають військовим Comfy, Епіцентр, METRO та інші мережі
Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Вікторія Ілюхіна - редактор

Українці, які мужньо боронять нашу державу від ворога, мають право на низку пільг та преференцій від держави. Крім того, все більше бізнесів і компаній доводять свою вдячність військовослужбовцям не лише на словах, а й конкретними діями. Зокрема у багатьох магазинах в Україні діють знижки для захисників та їхніх родин.

Новини.LIVE зібрали актуальну інформацію про спеціальні пропозиції для військовослужбовців в популярних мережах.

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Comfy

Учасники бойових дій та їхні близькі родичі (дружина, чоловік, діти, батьки, брат або сестра) можуть отримати 5% знижки в магазинах на сайті мережі Comfy. Обов'язкова умова — наявність посвідчення УБД або картки "Українці разом" та документа, що підтверджує родинні зв'язки (для родичів).

Знижка не сумісна з іншими акціями та не надається на смартфони, товари зі складу постачальника та гаджети ТМ Apple.

Для отримання знижки в роздрібному магазині необхідно обрати товари та надати документи продавцеві або касиру.

При оформленні замовлення на сайті треба вказати в коментарі, що бажаєте отримати знижку.

Фокстрот

Власникам соціальних карток учасників АТО "Українці Разом" Фокстрот надає збільшений бонус на покупки в магазинах мережі — 10% на аксесуари та 5% на інші категорії товарів.

Бонуси не нараховуються на такі позиції:

  • товари ТМ Apple;
  • всі смартфони та мобільні телефони;
  • передзамовлення;
  • товари, що беруть участь в інших акціях, персональних пропозиціях;
  • комплекти та акції з подарунками.

Термін дії нарахованих бонусів 180 днів.

Епіцентр

Учасники бойових дій, які є власниками карток "Українці Разом", при купівлі товарів в мережі торгових центрів та в онлайн-магазині, отримують знижку до 7 % на різні групи товарів. 

Щоб скористатись знижкою на сайті, необхідно ввести 9 останніх цифр унікального штрихкоду в поле "промокод" у кошику під час оформлення замовлення.

При покупках в офлайн-магазинах достатньо просканувати картку в Центрі видачі замовлень.

Знижка надається лише на товари продавця "Епіцентр К".

Також пропозиція не розповсюджується на товари, які беруть участь в інших акціях.

JYSK

У роздрібних магазинах данської корпорації JYSK на період дії воєнного стану діє знижка у розмірі 5% для представників Сил Оборони та безпеки України. Пропозиція розповсюджується на військовослужбовців:

  • Збройних сил (включно з силами ТРО);
  • Національної гвардії;
  • Державної прикордонної служби;
  • Національної поліції;
  • Служби безпеки України;
  • інших спеціальних служб та підрозділів Сил оборони.

Крім того, на знижку можуть розраховувати учасники бойових дій, члени добровольчих формувань територіальних громад, курсанти військових училищ, бійці Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Для отримання знижки касиру в магазині необхідно надати документ, що підтверджує приналежність особи до Сил Оборони та безпеки України, УБД, ДФТГ (військовий квиток, посвідчення). 

METRO

В рамках "Програми Вдячності" METRO Україна надає додаткові знижки на асортимент учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни.

Щоб скористатися пропозицією, на вході в ТЦ METRO потрібно надати посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни та отримати картку METRO, яка надає:

  • 3% знижки на обраний асортимент товарів;
  • 7% на товари власних марок METRO.

Знижка не надається на алкогольні та тютюнові вироби. Детальніше про виключення можна дізнатися з правил на сайті компанії.  

Раніше ми писали, на які пільги від держави можуть розраховувати учасники бойових дій.

Також дізнавайтеся, яку підтримку можуть отримати батьки учасників бойових дій.

ЗСУ пільги УБД військовослужбовці знижки
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