Які знижки надають військовим Comfy, Епіцентр, METRO та інші мережі

Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці, які мужньо боронять нашу державу від ворога, мають право на низку пільг та преференцій від держави. Крім того, все більше бізнесів і компаній доводять свою вдячність військовослужбовцям не лише на словах, а й конкретними діями. Зокрема у багатьох магазинах в Україні діють знижки для захисників та їхніх родин.

Новини.LIVE зібрали актуальну інформацію про спеціальні пропозиції для військовослужбовців в популярних мережах.

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Comfy

Учасники бойових дій та їхні близькі родичі (дружина, чоловік, діти, батьки, брат або сестра) можуть отримати 5% знижки в магазинах на сайті мережі Comfy. Обов'язкова умова — наявність посвідчення УБД або картки "Українці разом" та документа, що підтверджує родинні зв'язки (для родичів).

Знижка не сумісна з іншими акціями та не надається на смартфони, товари зі складу постачальника та гаджети ТМ Apple.

Для отримання знижки в роздрібному магазині необхідно обрати товари та надати документи продавцеві або касиру.

При оформленні замовлення на сайті треба вказати в коментарі, що бажаєте отримати знижку.

Фокстрот

Власникам соціальних карток учасників АТО "Українці Разом" Фокстрот надає збільшений бонус на покупки в магазинах мережі — 10% на аксесуари та 5% на інші категорії товарів.

Бонуси не нараховуються на такі позиції:

товари ТМ Apple;

всі смартфони та мобільні телефони;

передзамовлення;

товари, що беруть участь в інших акціях, персональних пропозиціях;

комплекти та акції з подарунками.

Термін дії нарахованих бонусів 180 днів.

Епіцентр

Учасники бойових дій, які є власниками карток "Українці Разом", при купівлі товарів в мережі торгових центрів та в онлайн-магазині, отримують знижку до 7 % на різні групи товарів.

Щоб скористатись знижкою на сайті, необхідно ввести 9 останніх цифр унікального штрихкоду в поле "промокод" у кошику під час оформлення замовлення.

При покупках в офлайн-магазинах достатньо просканувати картку в Центрі видачі замовлень.

Знижка надається лише на товари продавця "Епіцентр К".

Також пропозиція не розповсюджується на товари, які беруть участь в інших акціях.

JYSK

У роздрібних магазинах данської корпорації JYSK на період дії воєнного стану діє знижка у розмірі 5% для представників Сил Оборони та безпеки України. Пропозиція розповсюджується на військовослужбовців:

Збройних сил (включно з силами ТРО);

Національної гвардії;

Державної прикордонної служби;

Національної поліції;

Служби безпеки України;

інших спеціальних служб та підрозділів Сил оборони.

Крім того, на знижку можуть розраховувати учасники бойових дій, члени добровольчих формувань територіальних громад, курсанти військових училищ, бійці Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Для отримання знижки касиру в магазині необхідно надати документ, що підтверджує приналежність особи до Сил Оборони та безпеки України, УБД, ДФТГ (військовий квиток, посвідчення).

METRO

В рамках "Програми Вдячності" METRO Україна надає додаткові знижки на асортимент учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни.

Щоб скористатися пропозицією, на вході в ТЦ METRO потрібно надати посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни та отримати картку METRO, яка надає:

3% знижки на обраний асортимент товарів;

7% на товари власних марок METRO.

Знижка не надається на алкогольні та тютюнові вироби. Детальніше про виключення можна дізнатися з правил на сайті компанії.

Раніше ми писали, на які пільги від держави можуть розраховувати учасники бойових дій.

Також дізнавайтеся, яку підтримку можуть отримати батьки учасників бойових дій.