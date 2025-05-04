Плюси для захисників — які товари військові можуть купити зі знижками

Військовослужбовці з тортами. Фото: УНІАН

В застосунку "Армія+" діє програма "Плюси" для військовослужбовців. Вона дозволяє захисникам скористатися спеціальними пропозиціями на товари та послуги від національних виробників та бізнесів. Крім того, користувачі додатка тепер можуть поділитися QR та штрихкодами на знижки з членами родини.

Новини.LIVE розповідають, які пропозиції доступні військовослужбовцям в "Армія+".

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Наразі до програми "Плюси" долучилося сім компаній, які пропонують спеціальні послуги та знижки для захисників.

Укрзалізниця

Користувачі додатка можуть придбати до 4 квитків зі спеціального резерву, призначеного виключно для військовослужбовців. Термін — від 5 діб до 6 годин до відправлення, якщо квитків на звичайні місця немає.

Пропозиція розповсюджується на поїзди з\до міст, наближених до зони бойових дій.

АЗК UKRNAFTA

Компанія надає захисникам такі знижки:

бензин — 3 грн за кожен літр;

дизель — 3 грн/літр;

газ — 50 копійок/літр;

їжа на заправках — 30%.

На місяць по такій знижці можна купити до 200 літрів пального. Максимальна сума знижки на місяць — 2 000 тис. гривень.

Нова пошта

Раз на місяць військові можуть відправляти посилки вагою до 30 кг за 1 гривню. Послуга діє в Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

АЗК WOG

На заправках цієї мережі захисники можуть зекономити 6 грн на кожному літрі бензину чи дизелю та 2,5 грн на кожному літрі газу. Також надається знижка у 20% на їжу, напої та товари.

АЗК ОККО

АТ "Концерн Галнафтогаз" на свої заправних станціях дозволяє військовим заощаджувати 6 гривень на кожному літрі бензину та дизелю, а також 2,5 гривні на літрі газу.

Разом із тим захисникам надають 20% знижки на меню АЗК та 10% на товари в магазині.

Пального зі знижкою можна купити 200 літрів на місяць, максимальна сума на покупки зі знижкою в кафе та магазинах — 3 000 грн/місяць.

Інтернет-магазин ROZETKA

Захисники можуть згенерувати один промокод на місяць, який надаватиме знижку до 30% на амуніцію та інші товари (їх перелік та розмір знижки на кожну позицію можна побачити на акційній сторінці маркетплейса).

Для активації знижки необхідно ввести згенерований промокод під час оплати товарів у кошику.

Ukramor

Мережа військових магазинів надає військовослужбовцям 10% знижки на всі неакційні товари — від форми до спорядження та аксесуарів. Для активації знижки в застосунку "Армія+" (розділ "Плюси") необхідно згенерувати промокод. Використати його можна як при онлайн-замовленні, так і у фізичних магазинах Ukramor.

Користувачі застосунку "Армія+" також можуть поділитися QR та штрихкодами із членами родини. Наразі така можливість передбачена на пропозиції від чотирьох партнерів — UKRNAFTA, WOG, ROZETKA та Ukrarmor.

Раніше ми писали, що захисники, які мають статус учасників бойових дій, а також члени їхніх родин мають право на низку пільг від держави. Зокрема, це комунальні, медичні, освітні, соціальні та податкові пільги.

Також дізнавайтеся, які пільги доступні дітям учасників бойових дій.