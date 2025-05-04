Плюсы для защитников — какие товары военные могут купить со скидками

Военнослужащие с тортами. Фото: УНИАН

В приложении "Армия+" действует программа "Плюсы" для военнослужащих. Она позволяет защитникам воспользоваться специальными предложениями на товары и услуги от национальных производителей и бизнесов. Кроме того, пользователи приложения теперь могут поделиться QR и штрих-кодами на скидки с членами семьи.

Новини.LIVE рассказывают, какие предложения доступны военнослужащим в "Армия+".

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Сейчас к программе "Плюсы" присоединилось семь компаний, которые предлагают специальные услуги и скидки для защитников.

Укрзализныця

Пользователи приложения могут приобрести до 4 билетов из специального резерва, предназначенного исключительно для военнослужащих. Срок — от 5 суток до 6 часов до отправления, если билетов на обычные места нет.

Предложение распространяется на поезда из\в города, приближенные к зоне боевых действий.

АЗК UKRNAFTA

Компания предоставляет защитникам такие скидки:

бензин — 3 грн за каждый литр;

дизель — 3 грн/литр;

газ — 50 копеек/литр;

еда на заправках — 30%.

В месяц по такой скидке можно купить до 200 литров топлива. Максимальная сумма скидки в месяц — 2 000 тыс. гривен.

Новая почта

Раз в месяц военные могут отправлять посылки весом до 30 кг за 1 гривну. Услуга действует в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

АЗК WOG

На заправках этой сети защитники могут сэкономить 6 грн на каждом литре бензина или дизеля и 2,5 грн на каждом литре газа. Также предоставляется скидка в 20% на еду, напитки и товары.

АЗК ОККО

АО "Концерн Галнафтогаз" на своих заправочных станциях позволяет военным экономить 6 гривен на каждом литре бензина и дизеля, а также 2,5 гривны на литре газа.

Вместе с тем защитникам предоставляют 20% скидки на меню АЗК и 10% на товары в магазине.

Топлива со скидкой можно купить 200 литров в месяц, максимальная сумма на покупки со скидкой в кафе и магазинах — 3 000 грн/месяц.

Интернет-магазин ROZETKA

Защитники могут сгенерировать один промокод в месяц, который будет предоставлять скидку до 30% на амуницию и другие товары (их перечень и размер скидки на каждую позицию можно увидеть на акционной странице маркетплейса).

Для активации скидки необходимо ввести сгенерированный промокод при оплате товаров в корзине.

Ukramor

Сеть военных магазинов предоставляет военнослужащим 10% скидки на все неакционные товары — от формы до снаряжения и аксессуаров. Для активации скидки в приложении "Армия+" (раздел "Плюсы") необходимо сгенерировать промокод. Использовать его можно как при онлайн-заказе, так и в физических магазинах Ukramor.

Пользователи приложения "Армия+" также могут поделиться QR и штрих-кодами с членами семьи. Сейчас такая возможность предусмотрена на предложения от четырех партнеров — UKRNAFTA, WOG, ROZETKA и Ukrarmor.

Ранее мы писали, что защитники, которые имеют статус участников боевых действий, а также члены их семей имеют право на ряд льгот от государства. В частности, это коммунальные, медицинские, образовательные, социальные и налоговые льготы.

Также узнавайте, какие льготы доступны детям участников боевых действий.