Какие скидки предоставляют военным Comfy, Эпицентр, METRO и другие сети

Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы, которые мужественно защищают наше государство от врага, имеют право на ряд льгот и преференций от государства. Кроме того, все больше бизнесов и компаний доказывают свою благодарность военнослужащим не только на словах, но и конкретными действиями. В частности, во многих магазинах в Украине действуют скидки для защитников и их семей.

Новини.LIVE собрали актуальную информацию о специальных предложениях для военнослужащих в популярных сетях.

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Comfy

Участники боевых действий и их близкие родственники (жена, муж, дети, родители, брат или сестра) могут получить 5% скидки в магазинах на сайте сети Comfy. Обязательное условие — наличие удостоверения УБД или карточки "Украинцы вместе" и документа, подтверждающего родственные связи (для родственников).

Скидка не совместима с другими акциями и не предоставляется на смартфоны, товары со склада поставщика и гаджеты ТМ Apple.

Для получения скидки в розничном магазине необходимо выбрать товары и предоставить документы продавцу или кассиру.

При оформлении заказа на сайте надо указать в комментарии, что хотите получить скидку.

Фокстрот

Владельцам социальных карт участников АТО "Украинцы Вместе" Фокстрот предоставляет увеличенный бонус на покупки в магазинах сети — 10% на аксессуары и 5% на другие категории товаров.

Бонусы не начисляются на такие позиции:

товары ТМ Apple;

все смартфоны и мобильные телефоны;

предзаказ;

товары, участвующие в других акциях, персональных предложениях;

комплекты и акции с подарками.

Срок действия начисленных бонусов 180 дней.

Эпицентр

Участники боевых действий, которые являются владельцами карт "Украинцы Вместе", при покупке товаров в сети торговых центров и в онлайн-магазине, получают скидку до 7% на различные группы товаров.

Чтобы воспользоваться скидкой на сайте, необходимо ввести 9 последних цифр уникального штрих-кода в поле "промокод" в корзине при оформлении заказа.

При покупках в офлайн-магазинах достаточно просканировать карточку в Центре выдачи заказов.

Скидка предоставляется только на товары продавца "Эпицентр К".

Также предложение не распространяется на товары, которые участвуют в других акциях.

JYSK

В розничных магазинах датской корпорации JYSK на период действия военного положения действует скидка в размере 5% для представителей Сил обороны и безопасности Украины. Предложение распространяется на военнослужащих:

Вооруженных сил (включая силы ТРО);

Национальной гвардии;

Государственной пограничной службы;

Национальной полиции;

Службы безопасности Украины;

других специальных служб и подразделений Сил обороны.

Кроме того, на скидку могут рассчитывать участники боевых действий, члены добровольческих формирований территориальных общин, курсанты военных училищ, бойцы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Для получения скидки кассиру в магазине необходимо предоставить документ, подтверждающий принадлежность лица к Силам обороны и безопасности Украины, УБД, ДФТГ (военный билет, удостоверение).

METRO

В рамках "Программы Благодарности" METRO Украина предоставляет дополнительные скидки на ассортимент участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны.

Чтобы воспользоваться предложением, на входе в ТЦ METRO нужно предоставить удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны и получить карточку METRO, которая предоставляет:

3% скидки на выбранный ассортимент товаров;

7% на товары собственных марок METRO.

Скидка не предоставляется на алкогольные и табачные изделия. Подробнее об исключениях можно узнать из правил на сайте компании.

Ранее мы писали, на какие льготы от государства могут рассчитывать участники боевых действий.

Также узнавайте, какую поддержку могут получить родители участников боевых действий.