Військовослужбовці можуть отримати компенсацію на відпочинок — кому виплатять до 30 000 грн

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Луцьку ветеранам та їхнім родинам частково компенсуватимуть витрати на відпочинок з місцевого бюджету. На останній сесії депутати внесли відповідні зміни до Комплексної програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024–2026 роки.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Реклама

Читайте також:

Народні обранці вирішили збільшити фінансування на лікування та допомогу сім’ям загиблих військових, частково компенсувати витрати на оплату житлово-комунальних послуг, а також запустити нову систему компенсацій за відпочинок.

Адже, за словами заступниці директора департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради Тетяни Янчук, саме запит на відпочинок є найпоширенішим серед ветеранів.

Як здійснюватимуться виплати компенсації на відпочинок

Військові та члени їхніх родин зможуть самостійно обирати місце оздоровлення, а після відпочинку — звертатися до департаменту за відшкодуванням витрат. Гранична сума компенсації — 30 000 грн.

Тетяна Янчук пояснила, що у порядку буде чітко прописано, хто матиме першочергове право на компенсацію. Проєкти рішень про відпочинок будуть винесені на чергове засідання виконавчого комітету

У зв'язку з великою кількістю осіб, в середньому компенсація буде здійснюватись одній особі раз на 2-3 роки, щоб охопити всіх.

Першочергове право на компенсацію мають військовослужбовці, які служать і приходять у відпустку. Також буде охоплено відпочинком дітей.

Коли військовослужбовець може піти у відпустку

Згідно із Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", захисники мають право на 30 днів основної щорічної відпустки. Однак надається вона частинами — не більш як 15 діб поспіль. Ще одна умова — одночасна відсутність не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Крім основної відпустки, військовослужбовці мають право на додаткові:

за сімейними обставинами — до 10 днів;

для лікування у зв’язку з хворобою або після поранення — до 60 днів залежно від обставин;

для догляду за дитиною та ін.

Подати рапорт на відпустку можна як письмово — командиру, так і онлайн — у застосунку "Армія+".

Раніше ми писали, що українським військовослужбовцям планують надавати грошову компенсацію, якщо вони з якихось причин не зможуть використати свої відпустки.

Також дізнавайтеся, які одноразові виплати належать захисникам.