Военнослужащие могут получить компенсацию на отдых — кому выплатят до 30 000 грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Луцке ветеранам и их семьям частично будут компенсировать расходы на отдых из местного бюджета. На последней сессии депутаты внесли соответствующие изменения в Комплексную программу социальной поддержки ветеранов войны и членов их семей на 2024-2026 годы.

Об этом говорится на сайте Луцкого городского совета.

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Народные избранники решили увеличить финансирование на лечение и помощь семьям погибших военных, частично компенсировать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также запустить новую систему компенсаций за отдых.

Ведь, по словам заместителя директора департамента по вопросам ветеранской политики Луцкого городского совета Татьяны Янчук, именно запрос на отдых является самым распространенным среди ветеранов.

Как будут осуществляться выплаты компенсации на отдых

Военные и члены их семей смогут самостоятельно выбирать место оздоровления, а после отдыха — обращаться в департамент за возмещением расходов. Предельная сумма компенсации — 30 000 грн.

Татьяна Янчук объяснила, что в порядке будет четко прописано, кто будет иметь первоочередное право на компенсацию. Проекты решений об отдыхе будут вынесены на очередное заседание исполнительного комитета

В связи с большим количеством лиц, в среднем компенсация будет осуществляться одному лицу раз в 2-3 года, чтобы охватить всех.

Первоочередное право на компенсацию имеют военнослужащие, которые служат и приходят в отпуск. Также будет охвачено отдыхом детей.

Когда военнослужащий может уйти в отпуск

Согласно Закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", защитники имеют право на 30 дней основного ежегодного отпуска. Однако предоставляется он частями — не более 15 суток подряд. Еще одно условие — одновременное отсутствие не более 30 процентов общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Кроме основного отпуска, военнослужащие имеют право на дополнительные:

по семейным обстоятельствам — до 10 дней;

для лечения в связи с болезнью или после ранения — до 60 дней в зависимости от обстоятельств;

для ухода за ребенком и др.

Подать рапорт на отпуск можно как письменно — командиру, так и онлайн — в приложении "Армия+".

Ранее мы писали, что украинским военнослужащим планируют предоставлять денежную компенсацию, если они по каким-то причинам не смогут использовать свои отпуска.

Также узнавайте, какие единовременные выплаты положены защитникам.