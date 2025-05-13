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Головна Економіка У бюджеті бракує грошей на армію — що буде з виплатами військовим

У бюджеті бракує грошей на армію — що буде з виплатами військовим

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Дата публікації: 13 травня 2025 18:06
У держбюджеті бракує грошей на потреби армії — що буде з виплатами військовослужбовцям
Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В держбюджеті України не вистачає коштів на потреби армії. Така ж проблема спостерігалася й в попередні два роки. Наразі дефіцит складає близько 200 млрд гривень.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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"В бюджеті 2025 року передбачено 2,3 трильйона на безпеку та оборону, в тому числі й на армію. Але наші військові видатки значно перевищують план, який був закладений Міністерством фінансів. Мова йде про 200 мільярдів гривень, яких не вистачає на військові потреби", — зазначив парламентар.

Ярослав Железняк додав, що найближчим часом:

  • Уряд внесе проєкт змін у бюджет-2025 на мінімум +200-250 млрд грн на армію;
  • Верховна Рада проголосує зміни.

Щодо військових виплат, нардеп запевняє, що "це точно не є "зрадою", усі військові видатки будуть покриті, зокрема виплати будуть йти за планом".

Однак очевидно, що владі доведеться вносити зміни в держбюджет та шукати гроші.

"Тому….скоро нас чекає чергова епопея під назвою: "проголосуй зміни у Бюджет, щоб армія була з грошима", — додав він.

За словами Железняка, головна причина цієї ситуації в тому, що Україні доводиться більше витрачати грошей на закупівлю зброї, ніж планувалося. Перш за все, через певну невизначеність деяких партнерів. 

Скільки треба грошей на армію

Як зазначав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, фінансування кожного військового для бюджету вартує 1,2 мільйона гривень. Партнери не дають коштів на Збройні сили, тож Україна має фінансувати це самостійно. Уряд знаходить ресурси як у запозиченнях на внутрішньому ринку, так і в інших фінансових інструментах, але важливо, що Україна фінансує українську армію самостійно.

Раніше ми розповідали, як головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив проблеми з виплатами грошової допомоги військовослужбовцям, які зазнали поранення під час виконання бойових завдань. 

Також дізнавайтеся, за яких обставин військовослужбовцю можуть не нарахувати грошове забезпечення.

держбюджет виплати ЗСУ військові дефіцит
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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