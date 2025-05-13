В госбюджете не хватает денег на нужды армии — что будет с выплатами военнослужащим

В бюджете не хватает денег на армию — что будет с выплатами
В госбюджете Украины не хватает средств на нужды армии. Такая же проблема наблюдалась и в предыдущие два года. Сейчас дефицит составляет около 200 млрд гривен.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"В бюджете 2025 года предусмотрено 2,3 триллиона на безопасность и оборону, в том числе и на армию. Но наши военные расходы значительно превышают план, который был заложен Министерством финансов. Речь идет о 200 миллиардах гривен, которых не хватает на военные нужды", — отметил парламентарий.
Ярослав Железняк добавил, что в ближайшее время:
- Правительство внесет проект изменений в бюджет-2025 на минимум +200-250 млрд грн на армию;
- Верховная Рада проголосует изменения.
Относительно военных выплат, нардеп уверяет, что "это точно не является "зрадой", все военные расходы будут покрыты, в частности выплаты будут идти по плану".
Однако очевидно, что власти придется вносить изменения в госбюджет и искать деньги.
"Поэтому скоро нас ждет очередная эпопея под названием: "проголосуй изменения в Бюджет, чтобы армия была с деньгами", — добавил он.
По словам Железняка, главная причина этой ситуации в том, что Украине приходится больше тратить денег на закупку оружия, чем планировалось. Прежде всего, из-за определенной неопределенности некоторых партнеров.
Сколько надо денег на армию
Как отмечал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, финансирование каждого военного для бюджета стоит 1,2 миллиона гривен. Партнеры не дают средств на Вооруженные силы, поэтому Украина должна финансировать это самостоятельно. Правительство находит ресурсы как в заимствованиях на внутреннем рынке, так и в других финансовых инструментах, но важно, что Украина финансирует украинскую армию самостоятельно.
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