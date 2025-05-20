Для мобилизованных хотят ввести новые доплаты и компенсации — детали законопроекта

Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, возвращающий ежемесячные выплаты в размере 30 тысяч гривен для военных, которые находятся вне зоны боевых действий. Также документ предусматривает новые компенсации для мобилизованных защитников.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Подал в Верховную Раду законопроект №13296, который возвращает ежемесячные выплаты в 30 000 грн для всех военных - как это было в начале вторжения, и как обещали не менять до конца войны", — говорится в заметке.

Законопроектом также предлагается распространить на мобилизованных защитников компенсации, которые сейчас получают только военнослужащие-контрактники. Речь идет о таких видах выплат:

Подъемная помощь в размере месячного денежного обеспечения на военнослужащего и 50 процентов месячного денежного обеспечения на каждого члена семьи военнослужащего, который переезжает с ним на новое место военной службы. Суточные, установленные Кабинетом министров Украины для работников, находящихся в командировке, за каждый день пребывания в пути на военнослужащего и каждого члена семьи военнослужащего, который переезжает вместе с ним. Компенсации за аренду жилья — если воинская часть не может предоставить жилое помещение или общежитие.

Гончаренко призвал нардепов как можно быстрее рассмотреть инициативу и поддержать в Раде.

Ожидается, что принятие законопроекта позволит урегулировать вопрос обеспечения гарантиями, определенными Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" защитников, призванным на военную службу по мобилизации, и повысит их мотивацию.

Ранее мы писали, что некоторым ветеранам и их семьям частично будут компенсировать расходы на отдых.

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