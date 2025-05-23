Выплаты военным — как получить компенсацию по перерасчету денежного обеспечения

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В течение нескольких лет воинские части недоначисляли выплаты военнослужащим, поэтому защитники получали сумму меньше чем им положено. Бойцы, которые служили в армии в период с 2020 года по 2023-й, могут рассчитывать на компенсацию.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE рассказала юрист Лилия Калашникова.

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Юрист объяснила, что в период с января 2020-го по май 2023 года расчет денежного обеспечения военнослужащим происходил неправильно.

В профильное постановление Кабмина №704 были внесены изменения, и сначала начисление осуществляли путем умножения прожиточного минимума за 2018 год (1 762 грн) на тарифный коэффициент.

Зато правомерным должно быть применение прожиточного минимума, установленного на 01 января 2020 года, а именно 2 102 гривны.

Соответственно, военнослужащие, проходившие службу в течение указанного периода, получали денежное обеспечение в размере значительно меньше положенного.

Только после 19 мая 2023 года изменился подход к начислению денежного обеспечения.

Кто имеет право на получение компенсации

Претендовать на перерасчет денежного обеспечения могут все военнослужащие, кроме срочников — и те, что уже уволились со службы, и те, которые продолжают служить. Речь идет о защитниках, призванных по мобилизации, и контрактниках.

Сколько можно получить

Средняя сумма недоплаты варьируется и зависит от:

должности и звания военнослужащего;

тарифного коэффициента, который применялся при расчете ГЗ.

Например, если это обычный солдат, который занимал рядовую должность, то у него может быть тарифный коэффициент 2 или 3, то недоплата в этом случае может составлять 30 000-40 000 гривен в год. Это не учитывая недоплаты по оздоровительным, материальным пособиям и другим выплатам, которые защитник получал в этот период, пояснила юрист.

Как подать документы на компенсацию

Процесс происходит по четкому алгоритму:

Военнослужащий подает в воинскую часть рапорт с просьбой осуществить перерасчет денежного обеспечения за определенный период службы - у каждого защитника он будет свой. Воинская часть предоставляет отказ из-за того, что они пока не в состоянии осуществить перерасчет. Военнослужащий обращается в Окружной административный суд с исковым заявлением для осуществления такого перерасчета.

Обратиться в суд надо в течение месяца после получения отказа в перерасчете денежного обеспечения от воинской части, а также в течение трех месяцев после увольнения.

К исковому заявлению следует приложить следующие документы:

отказ из воинской части;

денежный аттестат;

выписки из приказов о назначении на должность/перемещении/увольнении;

справку о выплатах денежного обеспечения, материальной помощи на оздоровление, на решение социальных вопросов и т.д. и т.п. (все эти выплаты привязаны к денежному обеспечению, поэтому в иске в суд можно просить перечисления также и их);

справку о размере тарифной сетки должностного оклада;

справку о размере тарифной сетки оклада по воинскому званию;

справку о размере денежного обеспечения.

Все эти документы защитнику должна выдать финансовая служба воинской части.

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