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Головна Економіка Премії військовослужбовцям — кому та скільки виплачують

Премії військовослужбовцям — кому та скільки виплачують

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Дата публікації: 21 травня 2025 08:12
Премії військовослужбовцям — кому виплачують та чому можуть позбавити
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Грошове забезпечення військовослужбовців в Україні складається з основних, одноразових та додаткових виплат, до яких, зокрема, належать й премії. Вони виплачуються щомісяця та нараховуються відповідно до посадових окладів захисників.

Новини.LIVE розповідають, від чого залежить розмір премії та хто може втратити право на виплати.

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Як нараховуються премії захисникам

Премія — щомісячна виплата військовослужбовцям відповідно до їхнього особистого внеску у загальні результати служби. Питання цих виплат регламентує розділ 16 наказу Міноборони № 260 щодо Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам.

Розмір щомісячної премії встановлює міністр оборони для відповідних категорій військовослужбовців. У середньому сума становить від 15 000 до 30 000 грн, але не менше 10% посадового окладу, який своєю чергою залежить від військового звання захисника.

Розмір премії можуть зменшити, якщо військовий мав догани. Залежно від їх кількості та причини захисник отримає такий відсоток премії:

  • 90% — одна догана, оголошена письмовим наказом командира;
  • 80% — сувора догана, оголошена письмовим наказом командира;
  • 60% — дві догани;
  • 50% — три догани. 

Виплати здійснюються на підставі наказу командира підрозділу до 5 числа кожного місяця, наступного за місяцем преміювання.

Чому військовослужбовця можуть позбавити премії — 8 підстав

Захисник не отримає премію, якщо мали місце такі правопорушення та обставини:

  1. Невихід на службу/навчання без поважних причин.
  2. Вживання алкогольних напоїв або наркотичних речовин на території військової частини як у службовий, так і в позаслужбовий час, прибуття на службу в нетверезому стані.
  3. Накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді, пониження у військовому званні на один ступінь, позбавлення військового звання.
  4. Винесення судом постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.
  5. Накладення на військовослужбовця в календарному місяці більше ніж трьох дисциплінарних стягнень, крім дисциплінарного стягнення "зауваження".
  6. Звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту.
  7. Порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до матеріальних збитків.
  8. Скоєння у військовій частині аварій, подій, пов’язаних із загибеллю людей з вини військовослужбовця під час виконання ним службових обов’язків.

В усіх вищеперелічених випадках премія не виплачується саме за той місяць, в якому було здійснено правопорушення, або ж за місяць, в якому до військової частини надійшов відповідний наказ про дисциплінарне стягнення. Крім того, премію забороняється зменшувати або не виплачувати протягом кількох місяців за одне й те саме порушення.

Раніше ми писали, що у держбюджеті України не вистачає коштів на потреби армії, та розповідали, як уряд планує розв'язувати цю проблему. 

Також дізнавайтеся, чи зберігаються комунальні пільги учасника бойових дій, який зник безвісти. 

виплати ЗСУ премія армія гроші
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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