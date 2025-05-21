Премії військовослужбовцям — кому виплачують та чому можуть позбавити

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Грошове забезпечення військовослужбовців в Україні складається з основних, одноразових та додаткових виплат, до яких, зокрема, належать й премії. Вони виплачуються щомісяця та нараховуються відповідно до посадових окладів захисників.

Новини.LIVE розповідають, від чого залежить розмір премії та хто може втратити право на виплати.

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Як нараховуються премії захисникам

Премія — щомісячна виплата військовослужбовцям відповідно до їхнього особистого внеску у загальні результати служби. Питання цих виплат регламентує розділ 16 наказу Міноборони № 260 щодо Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам.

Розмір щомісячної премії встановлює міністр оборони для відповідних категорій військовослужбовців. У середньому сума становить від 15 000 до 30 000 грн, але не менше 10% посадового окладу, який своєю чергою залежить від військового звання захисника.

Розмір премії можуть зменшити, якщо військовий мав догани. Залежно від їх кількості та причини захисник отримає такий відсоток премії:

90% — одна догана, оголошена письмовим наказом командира;

80% — сувора догана, оголошена письмовим наказом командира;

60% — дві догани;

50% — три догани.

Виплати здійснюються на підставі наказу командира підрозділу до 5 числа кожного місяця, наступного за місяцем преміювання.

Чому військовослужбовця можуть позбавити премії — 8 підстав

Захисник не отримає премію, якщо мали місце такі правопорушення та обставини:

Невихід на службу/навчання без поважних причин. Вживання алкогольних напоїв або наркотичних речовин на території військової частини як у службовий, так і в позаслужбовий час, прибуття на службу в нетверезому стані. Накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді, пониження у військовому званні на один ступінь, позбавлення військового звання. Винесення судом постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Накладення на військовослужбовця в календарному місяці більше ніж трьох дисциплінарних стягнень, крім дисциплінарного стягнення "зауваження". Звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту. Порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до матеріальних збитків. Скоєння у військовій частині аварій, подій, пов’язаних із загибеллю людей з вини військовослужбовця під час виконання ним службових обов’язків.

В усіх вищеперелічених випадках премія не виплачується саме за той місяць, в якому було здійснено правопорушення, або ж за місяць, в якому до військової частини надійшов відповідний наказ про дисциплінарне стягнення. Крім того, премію забороняється зменшувати або не виплачувати протягом кількох місяців за одне й те саме порушення.

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