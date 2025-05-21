Премии военнослужащим — кому выплачивают и почему могут лишить

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Денежное обеспечение военнослужащих в Украине состоит из основных, одноразовых и дополнительных выплат, к которым, в том числе, относятся и премии. Они выплачиваются ежемесячно и начисляются в соответствии с должностными окладами защитников.

Новини.LIVE рассказывают, от чего зависит размер премии и кто может потерять право на выплаты.

Реклама

Читайте также:

Как начисляются премии защитникам

Премия — ежемесячная выплата военнослужащим в соответствии с их личным вкладом в общие результаты службы. Вопрос этих выплат регламентирует раздел 16 приказа Минобороны № 260 о Порядке выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам.

Размер ежемесячной премии устанавливает министр обороны для соответствующих категорий военнослужащих. В среднем сумма составляет от 15 000 до 30 000 грн, но не менее 10% должностного оклада, который, в свою очередь, зависит от воинского звания защитника.

Размер премии могут уменьшить, если военный имел выговоры. В зависимости от их количества и причины защитник получит такой процент премии:

90% — один выговор, объявленный письменным приказом командира;

80% — строгий выговор, объявленный письменным приказом командира;

60% — два выговора;

50% — три выговора.

Выплаты осуществляются на основании приказа командира подразделения до 5 числа каждого месяца, следующего за месяцем премирования.

Почему военнослужащего могут лишить премии — 8 оснований

Защитник не получит премию, если имели место следующие правонарушения и обстоятельства:

Невыход на службу/учебу без уважительных причин. Употребление алкогольных напитков или наркотических веществ на территории воинской части как в служебное, так и во внеслужебное время, прибытие на службу в нетрезвом состоянии. Наложение дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, понижение в должности, понижение в воинском звании на одну ступень, лишение воинского звания. Вынесение судом постановления о наложении административного взыскания за совершение военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией. Наложение на военнослужащего в календарном месяце более трех дисциплинарных взысканий, кроме дисциплинарного взыскания "замечание". Увольнение с военной службы по служебному несоответствию, в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке, в связи с обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, в связи с систематическим невыполнением условий контракта. Нарушение требований законов и других нормативно-правовых актов, которые привели к материальному ущербу. Совершение в воинской части аварий, событий, связанных с гибелью людей по вине военнослужащего при исполнении им служебных обязанностей.

Во всех вышеперечисленных случаях премия не выплачивается именно за тот месяц, в котором было совершено правонарушение, или же за месяц, в который в воинскую часть поступил соответствующий приказ о дисциплинарном взыскании. Кроме того, премию запрещается уменьшать или не выплачивать в течение нескольких месяцев за одно и то же нарушение.

Ранее мы писали, что в госбюджете Украины не хватает средств на нужды армии и рассказывали, как правительство планирует решать эту проблему.

Также узнавайте, сохраняются ли коммунальные льготы участника боевых действий, который пропал без вести.