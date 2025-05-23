Виплати у Збройних силах України - допомога для контрактників

Гроші для українських військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Тільки військовослужбовці, які підписали контракт зі Збройними силами України, мають право на підйомну допомогу. Ці гроші виплачуються не тільки самому військовому, а й усім членам його родини.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплата тільки для контрактників

Виплати, які нараховуються у Збройних силах, можуть отримувати усі військовослужбовці.

Але існують такі частини грошового забезпечення, на які можуть розраховувати лише окремі військові.

Так, є одна одноразова виплата, яка надається лише тим військовослужбовцям, які підписали контракт зі Збройними силами України.

Ця виплата називається підйомна допомога. У Міноборони пояснили, коли і кому нараховується підйомна допомога.

Коли і скільки виплачують

На підйомну допомогу можуть розраховувати військовослужбовці-контрактники тоді, коли вони переїжджають на нове місце військової служби до іншого населеного пункту внаслідок призначення на військову посаду, зарахування на навчання до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти, які мають військові навчальні підрозділи, та військових коледжів або навчальних центрів.

У таких випадках вони отримують підйомну допомогу не тільки на себе, але і на кожного члена сім’ї.

Різниця у виплаті полягає у тому, що розмір підйомної допомоги на військовослужбовця становить його місячне грошове забезпечення, а для члена родини — 50% від цієї суми.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи буде у травні підвищення зарплат військовослужбовцям.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки отримують командири у підрозділах ЗСУ.